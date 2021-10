DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

HSBC Holdings hat den Nettogewinn im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Damit knüpft die Bank an die guten Ergebnisse des Vorquartals an, da angesichts steigender Impfraten und besserer Konjunkturaussichten Wertberichtigungen für erwartete Kreditverluste aufgelöst wurden.

Der Nettogewinn stieg laut Mitteilung von 1,36 Milliarden im Vorjahreszeitraum auf 3,54 Milliarden US-Dollar. Das Ergebnis übertraf die Erwartungen der Analysten in einer Factset-Umfrage. Die Einnahmen stiegen den weiteren Angaben zufolge um 1,0 Prozent auf 12,01 Milliarden Dollar.

Das auf Asien fokussierte Kreditinstitut kündigte am Montag ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 2 Milliarden Dollar an. "Während wir das externe Risikoumfeld weiterhin vorsichtig einschätzen, glauben wir, dass die Tiefstände der letzten Quartale hinter uns liegen", sagte HSBC-CEO Noel Quinn.

Angesichts der Besorgnis vieler Anleger über den chinesischen Immobiliensektor erklärte die HSBC, dass sie kein direktes Kreditengagement bei Bauträgern der sogenannten Kategorie "rot" und nur ein begrenztes Engagement bei Kunden der Kategorie "orange" habe. Die Begriffe beziehen sich auf Pekings Farbcodesystem für die Liquiditätsprobleme von Immobilienunternehmen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 3Q, Menlo Park

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) September

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.539,75 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.354,00 +0,1% Nikkei-225 28.553,04 -0,9% Hang-Seng-Index 26.150,24 +0,1% Kospi 3.017,17 +0,4% Shanghai-Composite 3.596,09 +0,4% S&P/ASX 200 7.444,50 +0,4%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Zunehmend riskikofreudiger agieren Anlager an den Börsen in Ostasien und Australien, nachdem zunächst Inflationsängste und die Verschärfung der Coronalage vor allem in China für ein verhaltenes Geschäft gesorgt hatten. Im Blick stehen auch Unternehmenszahlen der anlaufenden Berichtssaison. Am Freitag hatte US-Notenbankchef Jerome Powell gemahnt, die Inflation könne länger auf erhöhtem Niveau verharren und signalisiert, dass die Fed im Bedarfsfall die notwendigen Schritte unternehmen werde.

In Festlandschina geht es leicht aufwärts befördert von einer erhöhten täglichen Liquiditätsspritze der Zentralbank. Gebremst wird der Markt von einem neuen Ausbruch an Covid-Infektionen. In Hongkong legt der HSI ebenfalls leicht zu. Die Aktie des angeschlagenen Immobilienkonzerns Evergrande lag zeitweise 4 Prozent im Plus, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hat, verstärkt seine Elektroautosparte zuungunsten des Immobilien-Kerngeschäfts zu befördern. In Japan ziehen vor allem Auto- und Elektronikwerte den Index deutlicher nach unten. Der Kospi in Südkorea hat 0,4 Prozent ins Plus gedreht, nachdem zunächst Chemie- und Energiewerte gedrückt hatten. Auch Technologiewerte tendieren mit den Vorgaben der Nasdaq im frühen Geschäft leichter.

US-NACHBÖRSE

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.677,02 +0,2% 73,94 +16,6% S&P-500 4.544,90 -0,1% -4,88 +21,0% Nasdaq-Comp. 15.090,20 -0,8% -125,50 +17,1% Nasdaq-100 15.355,07 -0,9% -134,53 +19,1% Fr Do Umsatz NYSE (Aktien) 755 Mio 826 Mio Gewinner 1.671 1.547 Verlierer 1.615 1.735 Unverändert 140 143

Uneinheitlich - Falkenhafte Äußerungen des US-Notenbankpräsidenten haben die Wall Street am Freitag ausgebremst, nachdem sie zuvor von der bislang überwiegend positiven Bilanzsaison profitiert hatte. Fed-Chef Jerome Powell räumte das Risiko einer höheren Inflation ein. Es sei an der Zeit, die monatlichen Anleihekäufe zurückzufahren, für Zinserhöhungen sei es indes noch zu früh. Die Nasdaq rutschte daraufhin tiefer ins Minus. Dow und S&P-500 hatten kurz nach der Startglocke zwar noch neue Allzeithochs erreicht, konnte diese aber nicht halten. Die Kaufbereitschaft ging auch wegen des bevorstehenden Wochenendes zurück. Kaum Impulse gingen von den US-Einkaufsmanagerindizes aus. Dienstleistungsgewerbe und Industrie sind mal über und mal unter Erwartungen geblieben. Die Nasdaq wurde vom Kurseinbruch bei Snap (-26,6%) und Intel (-11,7%) belastet. Snap rechnet nach den jüngsten Änderungen der Datenschutzregeln von Apple mit einer Abschwächung des Wachstums. Auch im zurückliegenden Quartal verzeichnete das Unternehmen ein Umsatzplus unter den Erwartungen. Intel hat im dritten Quartal mehr verdient als erwartet und auch die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht. Allerdings kann der Chiphersteller die Nachfrage der Kunden nicht schnell genug befriedigen, weshalb der Umsatz im dritten Quartal die Markterwartungen knapp verfehlte und voraussichtlich auch im laufenden vierten Quartal nicht erreichen wird. American Express (+5,4%) hat im dritten Quartal bei Umsatz- und Gewinn zugelegt und von der Ausgabenlust seiner Kunden besonders in den Restaurants profitiert. Honeywell (-3,2%) hat im dritten Quartal zwar ungeachtet der Einschränkungen in der Lieferkette und der Rohstoffkosteninflation mehr verdient als erwartet. Allerdings senkte das Industriekonglomerat seine Umsatzschätzung. Mattel (+0,6%) konnte gestiegene Materialkosten durch höhere Preise kompensieren. Bei Celanese (+1,6%) hat sich der Quartalsgewinn im dritten Quartal mehr als verdoppelt. Der Kurs der von Ex-Präsident Donald Trump genutzten Zweckgesellschaft (Spac) Digital World Acquisition schoss nach dem Kurssprung um 357 Prozent vom Donnerstag nun um weitere 107 Prozent nach oben.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,46 0,1 0,46 34,0 5 Jahre 1,20 -3,1 1,23 84,3 7 Jahre 1,48 -4,9 1,53 83,5 10 Jahre 1,64 -5,7 1,70 72,6 30 Jahre 2,07 -7,6 2,15 42,6

Am Rentenmarkt flachte sich die Zinsstrukturkurve weiter ab. Vor allem am langen Ende kamen die Renditen zurück, nachdem die Rendite zehnjähriger Treasurys in der Nacht zum Freitag zeitweise bis auf 1,70 Prozent gestiegen war - den höchsten Stand seit Mai. Eine flache Zinskurve könnte ein Hinweis darauf sein, dass Zweifel an der Erholung der Wirtschaft ebensowenig angebracht sind wie Erwartungen, dass die Fed die Zinsen möglicherweise aggressiver als erwartet anheben muss, um den Inflationsdruck zu mildern, womit sie aber wiederum einen Konjunkturabschwung riskieren würde. Analysten wollten die Abflachung der Zinsstrukturkurve indessen nicht überbewerten. Vermutlich habe der Anstieg der Zehnjahresrendite auf die Marke von 1,70 Prozent Käufer angelockt, meinte etwa Thomas di Galoma, Managing Director und Leiter des Anleihehandels bei Seaport Global Holdings. Er geht davon aus, dass die Zehnjahresrendite schon bald das Hoch von 1,774 Prozent testen wird.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:03 Uhr % YTD EUR/USD 1,1658 +0,2% 1,1639 1,1641 -4,6% EUR/JPY 132,50 +0,3% 132,16 132,59 +5,1% EUR/GBP 0,8460 -0,0% 0,8464 0,8451 -5,3% GBP/USD 1,3780 +0,2% 1,3753 1,3775 +0,8% USD/JPY 113,64 +0,1% 113,57 113,92 +10,1% USD/KRW 1.177,40 -0,1% 1.177,40 1.174,88 +8,4% USD/CNY 6,3850 -0,1% 6,3850 6,3916 -2,2% USD/CNH 6,3785 -0,1% 6,3826 6,3867 -1,9% USD/HKD 7,7736 +0,0% 7,7733 7,7755 +0,3% AUD/USD 0,7486 +0,3% 0,7466 0,7497 -2,8% NZD/USD 0,7166 +0,2% 0,7149 0,7181 -0,3% Bitcoin BTC/USD 61.985,01 +1,7% 60.947,51 63.337,76 +113,4%

Der Dollarindex sank um 0,1 Prozent. Angesichts der Perspektiven einer strafferen Geldpolitik in den USA macht die ING kurzfristig Erholungspotenzial beim Greenback aus. Die gute Berichtsperiode fache das Angstthema Inflation eher noch an, hieß es.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 84,55 83,76 +0,9% 0,79 +75,3% Brent/ICE 86,22 85,53 +0,8% 0,69 +70,0%

Erdöl wurde wieder teurer: Berichte, wonach die Gruppe Opec+ zuletzt etwas mehr gefördert habe als eigentlich vereinbart, trügen kaum zur Entlastung der engen Märkte bei, hieß es. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 1,5 Prozent auf 83,76 Dollar. Brent erhöhte sich um 1,1 Prozent auf 85,53 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.798,10 1.792,36 +0,3% +5,75 -5,3% Silber (Spot) 24,48 24,32 +0,7% +0,17 -7,2% Platin (Spot) 1.048,75 1.044,30 +0,4% +4,45 -2,0% Kupfer-Future 4,55 4,50 +1,2% +0,05 +29,1%

Der gesunkene Dollarkurs und die Inflationsängste stützten den Goldpreis.

October 25, 2021 01:31 ET (05:31 GMT)

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

US-INVESTITIONSPOLITK

Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, rechnet mit einer Einigung zu zwei billionenschweren Reformprogrammen noch in dieser Woche. "Wir sind fast da", sagte sie. 90 Prozent des Gesetzes seien geschrieben, "wir müssen nur noch einige letzte Entscheidungen treffen".

US-GELDPOLITIK

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of San Francisco, Mary Daly, sieht in einer Anhebung der Zinssätze zum jetzigen Zeitpunkt zur Inflationsbekämpfung große Risiken für die Wirtschaftsaussichten. In einem virtuellen Auftritt räumte sie ein, dass die Inflation stark angestiegen sei und die Werte in einigen Fällen "atemberaubend hoch" seien, aber sie fügte an, dass die meisten dieser Anstiege offenbar mit pandemiebedingten Störungen zusammenhingen.

Der Fed-Chairman Jerome Powell zeigte sich etwas besorgter über eine höhere Inflation und erklärte, die Notenbank werde sorgfältig auf Anzeichen achten, ob Haushalte und Unternehmen weiterhin mit einem anhaltenden Preisdruck rechneten.

US-DEFIZIT

Das US-Haushaltsdefizit erreichte in dem am 30. September zu Ende gegangenen Fiskaljahr 2,8 Billionen US-Dollar und lag damit unter dem Rekordwert des Vorjahres, weil die Ausgaben der Regierung im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie teilweise durch steigende Einnahmen ausgeglichen wurden.

DÜNGER CHINA

Sri Lanka hat eine 96.000 Tonnen schwere Lieferung mit organischem Dünger aus China gestoppt. Wie die Regierung in Colombo mitteilte, wurden bei einer Untersuchung des auf einem chinesischen Schiff eingeführten Mittels "bestimmte Arten schädlicher Bakterien" gefunden. Die Hafenbehörde erklärte, das Landwirtschaftsministerium habe die Anweisung erteilt, das Entladen des Düngers in keinem Hafen des Landes zuzulassen.

S&P GLOBAL/IHS

Die Europäische Kommission hat die geplante Übernahme von IHS Markit durch S&P Global freigegeben. Die Genehmigung ist jedoch an die Bedingung geknüpft, dass die Fusionspartner in den Bereichen Rohstoffpreisbewertung und Finanzdaten tätige Unternehmen veräußern.

FACEBOOK

Der US-Internetriese steht wegen weiterer Enthüllungen zu seinem Umgang mit Gewaltaufrufen im wichtigen Markt Indien unter Druck. Wie mehrere US-Medien berichteten, hatte es der Konzern trotz Hinweisen eigener Analysten versäumt, Falschinformationen und Hassnachrichten in seinen indischen Plattformen einzudämmen.

Facebook sieht sich nach den Vorwürfen der Whistleblowerin Frances Haugen einem Bericht zufolge mit Anschuldigungen eines weiteren Ex-Mitarbeiters konfrontiert. Der namentlich nicht genannte Informant habe Beschwerde bei US-Börsenaufsicht SEC eingelegt, berichtete die "Washington Post". Demnach wirft er Facebook vor, im Umgang mit problematischen Inhalten eigene Geschäftsinteressen in den Vordergrund gestellt zu haben.

