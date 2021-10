DJ Novartis scheitert in Studie mit Krebsmittel

Von Cecilia Butini

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Novartis AG hat in einer Phase-3-Studie zu einem Medikament zur Behandlung von Lungenkrebspatienten den primären Endpunkt nicht erreicht. Der Schweizer Pharmakonzern teilte mit, dass die Studie mit dem Namen Canopy-1 keine statistische Signifikanz in Bezug auf das Gesamtüberleben und die Zeit, die ein Patient ohne Fortschreiten der Krankheit leben kann, gezeigt habe. In der Studie wurde Canakinumab, ein monoklonaler Antikörper, in Kombination mit einer Chemotherapie bei Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs untersucht.

