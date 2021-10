Die HSBC überraschte die Anleger heute früh mit guten Zahlen. Auch ein neues Aktienrückkaufprogramm sorgt für gute Stimmung. Die Übernahme der Bank Monte Paschi ist in letzter Sekunde gescheitert. Unicredit und die italienische Regierung können sich nicht einigen. Daimler lenkt als Erster ein. In Zukunft wird man aktuelle Chip-Technologien verbauen.Asien entwickelt sich zum Wochenauftakt uneinheitlich. Während die chinesischen Benchmarks überwiegend im Plus liegen und auch der KOSPI zulegen kann, leidet insbesondere der Nikkei 225 Index unter ...

