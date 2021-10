- Die Stimmung in Asien war zu Beginn der neuen Woche gemischt. Der Nikkei fiel um 0,7%, der S&P/ASX 200 stieg um 0,3%, der Kospi legte um 0,5% zu und die Indizes aus China wurden gemischt gehandelt - Die europäischen und US-amerikanischen Futures notieren im Vergleich zu den Kassaschlusskursen vom Freitag unverändert - Am Devisenmarkt war eine risikofreudige Stimmung zu beobachten, wobei der CHF, der JPY und der USD die größten Verlierer waren. Der NZD, der AUD und das GBP schnitten am besten ab ...

