DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Österreich bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

TAGESTHEMA

Im Bieterwettstreit um den Online-Tierbedarfshändler Zooplus verbünden sich die Finanzinvestoren Hellman & Friedman und EQT. Die beiden Unternehmen kündigten eine Partnerschaft zur Finanzierung des Übernahmeangebots für alle ausstehenden Aktien der Zooplus AG "zu einer erhöhten, finalen Bargegenleistung" von 480 Euro je Zooplus-Aktie an. Zuletzt hatte Hellman & Friedman (H&F) die eigene Offerte auf 470 Euro je Zooplus-Aktie beziehungsweise insgesamt rund 3,6 Milliarden Euro erhöht. "Mit diesem Schritt haben wir eine Lösung gefunden, um die derzeitige Pattsituation im Übernahmeprozess aufzulösen und das Investment in Zooplus zu ermöglichen", sagte Stefan Goetz, Partner von Hellman & Friedman.

TAGESTHEMA II

Die Verhandlungen zwischen der italienischen Regierung und Unicredit über den Verkauf der angeschlagenen Bank Monte dei Paschi die Siena (MPS) stehen vor dem Abbruch, wie informierte Personen berichten. Für die italienische Regierung unter dem ehemaligen EZB-Präsidenten Mario Draghi wäre das ein harter Schlag. Denn Rom muss die im Jahr 2017 vom italienischen Staat gerettete Bank gemäß EU-Auflagen bis April reprivatisieren.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

06:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Atoss Software AG, Ergebnis 3Q

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 9 Monate

22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 3Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- Bechtle AG, Ergebnis 3Q

- Schaeffler AG, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 10:00 Ifo-Geschäftsklimaindex Oktober PROGNOSE: 98,0 zuvor: 98,8 Lagebeurteilung PROGNOSE: 99,4 zuvor: 100,4 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 96,3 zuvor: 97,3 - BE 15:00 Geschäftsklimaindex Oktober PROGNOSE: +2,0 Punkte zuvor: +4,0 Punkte

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.555,00 +0,0% E-Mini-Future S&P-500 4.539,00 +0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 15.348,75 +0,1% Nikkei-225 28.565,10 -0,8% Schanghai-Composite 3.596,09 +0,4% +/- Ticks Bund -Future 168,50% +4 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.542,98 +0,5% DAX-Future 15.549,00 +0,4% XDAX 15.565,58 +0,4% MDAX 34.824,99 +0,3% TecDAX 3.796,46 +0,4% EuroStoxx50 4.188,81 +0,8% Stoxx50 3.637,18 +0,6% Dow-Jones 35.677,02 +0,2% S&P-500-Index 4.544,90 -0,1% Nasdaq-Comp. 15.090,20 -0,8% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 168,46% +52

FINANZMÄRKTE

Ausblick: Mit einem gut behaupteten Wochenauftakt rechnen Händler an den europäischen Aktienmärkten zum Wochenauftakt. "Allerdings deutet das Umfeld auf Störfeuer hin", so ein Händler mit Blick auf die weiter anziehenden Ölpreise und die nachgebenden Kurse in Tokio. "Das spricht dafür, dass sich die Anleger vor dem ifo-Index zurückhalten", sagt der Händler. Erwartet wird, dass der wichtige Stimmungsindikator im Oktober weiter zurückgegangen ist.

Rückblick: Fester - Für Erleichterung sorgte, dass der hochverschuldete chinesische Immobilienkonzern Evergrande eine Kuponzahlung für eine im September fällig gewordene Dollar-Anleihe geleistet hat. Mehr als ein Atemholen in dem Drama um den Baukonzern dürfte dies aber nicht gewesen sein. Der Rückgang der Einkaufsmanagerindizes in Europa kam für Analysten mit Ansage und belastete nicht. Ein Kursfeuerwerk um 5,1 Prozent gab es bei L'Oreal, hier lag das bereinigte Umsatzwachstum weit über der Konsensschätzung. Auch Vivendi legte starke Umsatzzahlen vor. Die Aktien zogen 0,7 Prozent an. Wieder aufgekommene IPO-Fantasie bei der Sportwagenschmiede Porsche AG wurde im Handel als Grund für die gute Entwicklung im Autosektor genannt.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Im Automobilsektor kletterten VW um 2,2 Prozent und BMW um 1,7 Prozent, Porsche SE um 1,4 Prozent. Die Gewinnwarnung von Continental (+0,5%) ging an der Aktie nahezu spurlos vorbei. "Dass Conti den Ausblick nicht halten wird können, wird seit langem erwartet".

XETRA-NACHBÖRSE

Wenig Bewegung gab es am Freitag. Wie meist vor dem Wochenende hielten sich die Anleger zurück, zumal die Nachrichtenlage dünn war. Unter den Nebenwerten stiegen Ernst Russ dank der erhöhten EBIT-Prognose des Unternehmens. Der Finanzdienstleister profitiert vom Verkauf einer Schiffsbeteiligung. Bei Tradegate notierte die Aktie am späten Abend knapp 2 Prozent höher.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Falkenhafte Äußerungen des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell haben die Wall Street ausgebremst, nachdem sie zuvor von der bislang überwiegend positiven Bilanzsaison profitiert hatte. Fed-Chef Powell räumte das Risiko einer höheren Inflation ein. Es sei an der Zeit, die monatlichen Anleihekäufe zurückzufahren, für Zinserhöhungen sei es indes noch zu früh. Die Nasdaq rutschte daraufhin tiefer ins Minus. Dow und S&P-500 hatten kurz nach der Startglocke zwar noch Allzeithochs erreicht, konnte diese aber nicht halten. Die Kaufbereitschaft ging auch wegen des bevorstehenden Wochenendes zurück. Kaum Impulse gingen von den US-Einkaufsmanagerindizes aus. Dienstleistungsgewerbe und Industrie sind mal über und mal unter Erwartungen geblieben. Die Nasdaq wurde vom Kurseinbruch bei Snap (-26,6%) und Intel (-11,7%) belastet. Snap rechnet nach den jüngsten Änderungen der Datenschutzregeln von Apple mit einer Abschwächung des Wachstums. Intel hat mehr verdient als erwartet und auch die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht. Allerdings kann der Chiphersteller die Nachfrage der Kunden nicht schnell genug befriedigen, weshalb der Umsatz im dritten Quartal die Markterwartungen knapp verfehlte und voraussichtlich auch im vierten Quartal nicht erreichen wird. American Express (+5,4%) hat bei Einnahmen und Gewinn zugelegt und von der Ausgabenlust seiner Kunden besonders in den Restaurants profitiert. Honeywell (-3,2%) hat zwar mehr verdient als erwartet. Allerdings senkte das Industriekonglomerat seine Umsatzschätzung. Mattel (+0,6%) konnte gestiegene Materialkosten durch höhere Preise kompensieren. Bei Celanese (+1,6%) hat sich der Quartalsgewinn im dritten Quartal mehr als verdoppelt. Der Kurs der von Ex-Präsident Donald Trump genutzten Zweckgesellschaft (Spac) Digital World Acquisition schoss nach dem Kurssprung um 357 Prozent vom Donnerstag nun um weitere 107 Prozent nach oben.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,46 0,1 0,46 34,0 5 Jahre 1,20 -3,1 1,23 84,3 7 Jahre 1,48 -4,9 1,53 83,5 10 Jahre 1,64 -5,7 1,70 72,6 30 Jahre 2,07 -7,6 2,15 42,6

Am Rentenmarkt flachte sich die Zinsstrukturkurve weiter ab. Vor allem am langen Ende kamen die Renditen zurück, nachdem die Rendite zehnjähriger Treasurys in der Nacht zum Freitag zeitweise bis auf 1,70 Prozent gestiegen war - den höchsten Stand seit Mai. Eine flache Zinskurve könnte ein Hinweis darauf sein, dass Zweifel an der Erholung der Wirtschaft ebensowenig angebracht sind wie Erwartungen, dass die Fed die Zinsen möglicherweise aggressiver als erwartet anheben muss, um den Inflationsdruck zu mildern, womit sie aber wiederum einen Konjunkturabschwung riskierte.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:41 Uhr % YTD EUR/USD 1,1659 +0,2% 1,1639 1,1626 -4,5% EUR/JPY 132,49 +0,2% 132,16 132,24 +5,1% EUR/CHF 1,0671 +0,0% 1,0910 1,0667 -1,3% EUR/GBP 0,8460 -0,0% 0,8464 0,8447 -5,3% USD/JPY 113,64 +0,1% 113,57 113,70 +10,0% GBP/USD 1,3781 +0,2% 1,3753 1,3766 +0,8% USD/CNH 6,3776 -0,1% 6,3826 6,3869 -1,9% Bitcoin BTC/USD 61.989,01 +1,7% 60.947,51 60.852,76 +113,4%

Der Dollarindex sank um 0,1 Prozent. Angesichts der Perspektiven einer strafferen Geldpolitik in den USA machte die ING kurzfristig Erholungspotenzial beim Greenback aus. Die gute Berichtsperiode fache das Angstthema Inflation eher noch an, hieß es.

Der Dollar gibt am Morgen im asiatisch geprägt geschäft weiter nach. Auch der Yen büßt ein. Händler sprechen von einer steigenden Risikobereitschaft. Allerdings könne sich dies in der laufenden Woche ändern, heißt es mit Blick auf neue Covid-19-Ausbrüche in China. Auch die Commonwealth Bank of Australia sieht beim Dollar Potenzial nach oben. Die Inflation könnte die Fed zu einer zügigeren Straffung der Geldpolitik treiben.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD Brent/ICE 86,29 85,53 +0,9% 0,76 +70,1%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 25, 2021 01:42 ET (05:42 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.