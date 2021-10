DGAP-News: SunMirror AG / Schlagwort(e): Sonstiges

SunMirror AG: SunMirror AG strebt Wechsel in den Amtlichen Handel der Wiener Börse an



25.10.2021 / 08:30

SunMirror AG strebt Wechsel in den Amtlichen Handel der Wiener Börse an



Zug, Schweiz: 25. Oktober 2021 - Die SunMirror AG ("SunMirror"; Wiener Börse: ROR1; Börse Düsseldorf: ROR; ISIN CH0396131929) strebt einen Wechsel der Notierung ihrer Aktien an der Wiener Börse vom Vienna MTF, Segment direct market, einem multilateralen Handelssystem (MTF) nach der EU-MiFID II Richtlinie, in den Amtlichen Handel, Segment Standard Market Continuous, einem Geregelten Markt nach der EU-MiFID II Richtlinie, an. Der angestrebte Wechsel steht unter dem Vorbehalt der Billigung des erforderlichen Wertpapierprospekts durch die zuständige Behörde sowie unter dem Vorbehalt der Zulassung durch die Wiener Börse. Die SunMirror AG strebt an, den Antrag auf Zulassung zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse Anfang November 2021 zu stellen. Der angestrebte Wechsel in den Amtlichen Handel der Wiener Börse ersetzt den mit Veröffentlichung vom 27. November 2020 angekündigten geplanten Wechsel in den regulierten Markt der Börse Düsseldorf. Über die SunMirror AG



Die SunMirror-Gruppe investiert in Explorationsprojekte mit einem Schwerpunkt auf Batteriemetalle sowie Eisenerz- und Goldvorkommen in entwickelten Märkten zum Zwecke der Bewertung und Exploration. Ziel ist es, zu einem späteren Zeitpunkt entweder Metalle selbst abzubauen oder diese Projekte zu veräußern. Die Aktien des Unternehmens (ISIN CH0396131929) sind an der Wiener Börse (Ticker: ROR1) sowie an der Börse Düsseldorf notiert. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sunmirror.com. Pressekontakt

edicto GmbH

Doron Kaufmann/Ralf Droz

Telefon: +49 69 905505-53

sunmirror@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42 - 44

60322 Frankfurt/Main

