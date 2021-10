DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf ohne klare Tendenz

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future kann sich zum Start in die Woche für keine klare Tendenz entscheiden. Am Freitag war einmal mehr zu erkennen, dass bei steigenden Kursen steigende Abgabebereitschaft an den Markt kommt. So war es nicht verwunderlich, dass im späten Handel die zuvor gesehenen Gewinne zu einem Großteil wieder abgegeben wurden. Auch zum Start in die Woche hält dieser lethargische Grundton zunächst an. Denn sowohl die technischen Unterstützungen wie auch Widerstände sind nach der Seitwärtsbewegung der vergangenen Tage eng gestaffelt. Nach unten ist sicherlich der Bereich zwischen 15.450 und 15.475 Punkten interessant, auf dem Weg nach oben das Freitagshoch bei 15.598 Zählern, das es zunächst zu nehmen gilt.

Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verharrt um 8.30 Uhr bei 15.549 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.571 und das -tief bei 15.518 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.650 Kontrakte.

October 25, 2021 02:31 ET (06:31 GMT)

