Am Freitag war es das Mega-Thema im US-Börsenhandel vor allem bei Privatanlegern. Donald Trump will sein eigenes, sicherlich ganz "großes und tolles" soziales Netzwerk mit dem Namen "TRUTH Social" an den Start bringen. Für seine riesige Fan-Gemeinde wäre ein echtes soziales Netzwerk frei von Beitragslöschungen wohl hochattraktiv. Dementsprechend war der Hype letzte Woche Donnerstag und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...