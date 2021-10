NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 440 Pence belassen. Die Erträge der Großbank seien niedriger als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung. Die weiteren Aussichten hätten sich jedoch - auch wegen der angekündigten Aktienrückkäufe im vierten Quartal - verbessert./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2021 / 06:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2021 / 06:26 / BST

