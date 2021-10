Speichelbasierter Ansatz revolutioniert das COVID-19-Lateral-Flow-Testverfahren und ermöglicht einfach anzuwendenden Test für gefährdete und jüngere Menschen

Mögliche Anwendungsbereiche sind COVID-19-Tests in Schulen, an Arbeitsplätzen, Universitäten, Pflegeheimen, im Gesundheitssektor und bei öffentlichen Veranstaltungen

Produktionsstandort in Cambridge, Großbritannien, wird vier Millionen Tests pro Monat herstellen

Hier vollständige Pressemitteilung lesen oder Video ansehen

Intelligent Fingerprinting hat bekannt gegeben, dass sein speichelbasierter COVID-19-Test nun über das CE-Kennzeichen verfügt und im Handel erhältlich ist. Beim neuen COVID-19-Speicheltest VSS-GP wird mithilfe eines einfachen Abstrichtupfers eine Speichelprobe von der Innenseite der Wange entnommen. Damit steht nun eine denkbar einfache Alternative zu den bisherigen Rachen- und Nasentests zur Verfügung, die Reaktionen wie Würgen, Niesen oder Stress bei der Probenentnahme hervorrufen können.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211025005325/de/

The new VSS-GP COVID-19 Saliva Test from Intelligent Fingerprinting uses a simple swab to collect saliva from just inside the cheek, providing a much easier alternative to current throat and nose tests that can cause gagging, sneezing or distress during sample collection. (Photo: Business Wire)

Einfachere und angenehmere COVID-19-Tests

Der zuverlässige und einfach durchzuführende Speicheltest von Intelligent Fingerprinting begünstigt häufiges Testen auf COVID-19, z. B. in Schulen, am Arbeitsplatz, in Pflegeheimen, im Gesundheitssektor, auf Flughäfen, bei Sportveranstaltungen, Konzerten und in Gefängnissen.

Minimierter Plastikverbrauch

Der COVID-19-Teststreifen von Intelligent Fingerprinting benötigt nur ein Minimum an Kunststoff. Durch den Verzicht auf ein Kunststoffgehäuse, wie es Lateral-Flow-Tests verwenden, trägt die Lösung zu einer erheblichen Reduzierung der Umweltbelastung bei. Der Teststreifen ist etwa 95 leichter als herkömmliche Lateral-Flow-Geräte, wodurch die Umweltbelastung durch Verpackung und Transport minimiert wird.

Philip Hand, Executive Chairman bei Intelligent Fingerprinting kommentiert: "Regelmäßige COVID-19-Tests sind weiterhin Teil unseres Alltag. Daher kommt es darauf an, den gesamten Prozess so einfach und angenehm wie möglich zu gestalten. Genau hier setzt unser speichelbasierter Test an, da er eine stark vereinfachte Probenentnahme mit einem hohen Maß an Präzision verbindet. Ich bin sehr erfreut über den Erhalt der CE-Kennzeichnung für unseren Test, und wir erwarten eine starke Nachfrage auf Märkten rund um den Globus."

Funktionsweise des Tests

Mit einem Abstrichtupfer wird die Speichelprobe von der Innenseite der unteren Wange entnommen und mit einem Reagenzpuffer vermischt, der vorab in das Entnahmeröhrchen gegeben wurde und das Virus in der Lösung freisetzt. Um den Screening-Test durchzuführen, wird die Spitze des Teststreifens in die Probe eingeführt. Nach 20 Minuten liegt ein positives oder negatives Ergebnis vor. Dazu werden keine Instrumente benötigt. Der Test nutzt die Gold-Immuno-Nanopartikel-Technologie, um den visuellen Nachweis von gebundenem Antigen anhand einer Kontrolllinie und einer roten Linie auf dem Teststreifen zu ermöglichen, wenn eine Speichelprobe für das SARS-CoV-2-Antigen positiv ist.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211025005325/de/

Contacts:

Cheryl Billson

cheryl.billson@commacomms.com

+44 (0)7791 720460