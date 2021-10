DJ BASF arbeitet bei Batteriezellen mit SVOLT zusammen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die BASF SE will mit SVOLT in der Entwicklung von Kathodenmaterialien, Rohstoffversorgung und Batterierecycling für Batteriezellen von SVOLT zusammenarbeiten. Die Zusammenarbeit soll die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten beider Unternehmen im Bereich nachhaltiger Batteriematerialien verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit beider Parteien auf dem größten Batteriemarkt, China, und weltweit stärken, wie der deutsche Chemiekonzern mitteilte.

Als Chemielieferant der Automobilindustrie ist BASF bereits auf dem Markt für Kathodenmaterialien tätig. SVOLT ist ein global tätiges Unternehmen für Batterien. Es hat sieben Forschungs- und Entwicklungszentren in Wuxi, Baoding, Shanghai und Shenzhen in China sowie in Japan, Korea und Indien.

October 25, 2021

