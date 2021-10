Der französische Auftragshersteller GTP Bioways investiert am Standort Toulouse in zwei biopharmazeutische Produktionslinien für 12 Mio. Euro. Damit will der Betreiber insbesondere die Versorgung des inländischen Marktes sicherstellen. Die erste Linie ist für die Produktion mit mikrobiellen Systemen (Bakterien und Hefen) vorgesehen. Mit einer Kapazität von 300 l soll sie im ersten Quartal 2023 betriebsbereit sein. GTP Bioways will damit auf das derzeit schnelle Marktwachstum reagieren. Die Unternehmensgruppe ...

