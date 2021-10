Im Übernahmekampf um den Online-Tierbedarfshändler Zooplus haben sich die Investoren EQT und Hellman & Friedman zusammengetan und ihr Angebot erhöht. Zum Zwecke einer Finanzierung wollen sie eine Partnerschaft eingehen, teilten die Unternehmen am Montag in München und London mit und erhöhten ihr Angebot auf 480 Euro je Aktie. Das sind zehn Euro mehr als bisher. Zooplus unterstützte am Morgen das verbesserte und finale Angebot der Partner. Dieses erhöhe die Transaktionssicherheit, erklärte Zooplus. Mehr zum Thema ...

