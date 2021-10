Die starken Quartalszahlen wirken bei Tesla immer noch nach: Die Aktie des Elektroautobauers hat am Freitag ein neues Allzeithoch markiert. Sollte dies in den nächsten Tagen bestätigt werden, dürfte einem Anstieg in Richtung 1.000 Dollar nichts mehr im Weg stehen. Wer noch mehr aus der Aktie herausholen will, greift zu einem Faktorzertifikat. Mehr dazu im Video.

