Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Türkische Zentralbank folgte erneut den ökonomischen Vorstellungen von Präsident Erdogan und senkte diese Woche abermals den Leitzins von 18 auf nun 16% - trotz einer Inflation von derzeit rund 20 Prozent, so die Analysten von Postbank Research.Analysten hätten lediglich mit einer Senkung auf 17% gerechnet. Die Reaktion am Devisenmarkt habe nicht lange auf sich warten lassen: Zum Euro habe die Türkische Lira auf Wochensicht 4,3% verloren und habe seit Jahresbeginn nun 18% an Wert eingebüßt. Damit habe die Lira zum Euro und zum US-Dollar ein neues Allzeittief erreicht. (Ausgabe vom 22.10.2021) (25.10.2021/alc/a/a) ...

