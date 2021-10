Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Primärmarktinvestoren werden heute auf die NGEU-Anleihe achten und wie gewohnt dürfte die Nachfrage nach der EUR-Ware sehr hoch ausfallen, so die Analysten der Helaba.In diesem Zusammenhang sei zu beachten, dass die EZB den Anteil der europäischen Bonds in ihrem Portfolio erhöhen werde, was wiederum für einen gewissen Zeitraum zusätzliche Nachfrage garantiere. Schon jetzt würden Forderungen laut, die europäischen Staaten sollten in Zukunft mehr Euro-Bonds begeben, um die Kapitalmarktunion voranzutreiben. Die neue Bundesregierung könnte diesem Ansinnen offener begegnen als die bisherige. ...

