Vaduz (ots) -Die Erhebung von Verkehrsdaten ist für Entscheide in der Verkehrsplanung wichtig. Seit vielen Jahren werden mit total 29 Dauer- und alternierenden Zählstellen die Daten bezüglich des motorisierten Individualverkehres auf Landesstrassen erhoben. Der durchschnittliche tägliche Verkehr (DTV) auf Landesstrassen wird jährlich auf der Homepage des Amts für Bau und Infrastruktur (ABI) unter Verkehrsplanung, Download / Dokumente veröffentlicht.Seit wenigen Jahren betreibt das ABI auch Fahrradzählstellen. Heute sind es total elf Fahrradzählstellen an für den Alltagsradverkehr relevanten Stellen. Diese befinden sich an folgenden Stellen: Vaduz Holzbrücke, Vaduz Rheindamm Süd bei der Holzbrücke, Vaduz Oberau, Vaduz Haberfeld, Vaduz Rheindamm Süd und Nord bei der neuen Rheinbrücke Buchs-Vaduz, Schaan Energiebrücke sowie Rheindamm Süd und Nord bei der Energiebrücke, Eschen Schwarze Strasse und Mauren Egelsee. Weitere Zählstellen sind geplant.Neu werden auch die Rad-Verkehrsdaten aus den genannten Zählstellen auf der Homepage des ABI veröffentlicht. Neben der auf dem DTV basierenden Verkehrsentwicklung der letzten Jahre und den durchschnittlichen Zählwerten des Messzeitraums werden die durchschnittliche Tagesganglinie des Messzeitraums, basierend auf dem durchschnittlichen täglichen Werktagsverkehr (DWV), die durchschnittliche Wochenganglinie, basierend auf dem DTV und die durchschnittliche Jahresganglinie, ebenfalls basierend auf dem DTV, dargestellt. Die Zählstelle der neuen Rheinbrücke Buchs-Vaduz wird vom Kanton St. Gallen als Nr. 215 betrieben und deren erhobene Verkehrsdaten werden auf der Homepage des Kantons veröffentlicht.Pressekontakt:Amt für Bau und InfrastrukturRené KaufmannT +423 236 61 81Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100879892