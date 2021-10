Vaduz (ots) -Seitens der Lehrbetriebe der Liechtensteinischen Industrie- und Handelskammer, des Liechtensteinischen Bankenverbandes und der Liechtensteinischen Treuhandkammer sowie weiterer Unternehmungen aus anderen Wirtschaftssektoren erfolgt ab Dienstag, 2. November 2021 der Startschuss für die Lehrstellenzusage. Diese einheitliche Zusagepraxis kommt vor allem den Jugendlichen für ihren ersten Berufswahlentscheid zugute.Was tun, wenn am 2. November 2021 noch keine Zusage vorliegt?- Bitte bedenken Sie, dass Kandidatinnen und Kandidaten von den Lehrbetrieben eine gewisse Bedenkzeit für ihre Zusagen erhalten. Sollten ausgewählte Jugendliche absagen, werden diese Ausbildungsplätze zu einem späteren Zeitpunkt vergeben.- Zeigen Sie Interesse und fragen Sie beim Lehrbetrieb nach, wie Ihre Chancen stehen.- Seien Sie sich bewusst, dass die Lehrstellenzusage fortlaufend bis in den Sommer 2022 möglich ist.- Erfahrungen zeigen, dass nach der ersten Novemberwoche bis hin zum Lehrbeginn im Sommer 2022 noch eine Vielzahl an freien Lehrstellen zur Verfügung steht.Benötigen Sie Unterstützung bei Ihrer Berufswahl?Die aktuellen Lehrstellen für Lehrbeginn im Sommer 2022 finden Sie unter www.next-step.li oder wenden Sie sich bitte direkt an die Mitarbeitenden des Amts für Berufsbildung und Berufsberatung (Telefon +423 / 236 72 00).Pressekontakt:Amt für Berufsbildung und BerufsberatungMichael Andenmatten, LehraufsichtT +423 236 72 11Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100879891