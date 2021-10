Basel (ots) -Mit "Wir forschen weiter" startet Interpharma eine nationale Kampagne. Der Verband macht damit auf das Engagement der forschenden pharmazeutischen Unternehmen der Schweiz aufmerksam. Entwickelt und umgesetzt wurde die Kampagne von Wirz.Die forschenden Pharma-Unternehmen sind ein Motor für den wirtschaftlichen Erfolg und den Wohlstand der Schweiz. Vor allem aber arbeiten die Forscherinnen und Forscher der Mitgliederfirmen von Interpharma unermüdlich an neuen Innovationen und Durchbrüchen, um Patientinnen und Patienten rasch und wirkungsvoll zu helfen. Das ist die Botschaft der schweizweiten Kampagne von Interpharma, die heute startet.Pharmabranche angewiesen auf gute RahmenbedingungenMit wirforschenweiter (https://wir-forschen-weiter.ch/) möchte Interpharma das öffentliche Bewusstsein stärken und den Beitrag der forschenden Pharma-Unternehmen zum Patientenwohl sowie die Bedeutung für den Wirtschafts- und Innovationsstandort Schweiz aufzeigen. Denn eine starke und innovative Pharmabranche ist auf gute politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen angewiesen. Voraussetzung dafür ist aber auch ein breiter Dialog und ein gesellschaftliches Verständnis für die Leistungen der forschenden Pharma-Unternehmen zugunsten der Gesundheit und der Wirtschaft in der Schweiz.Hinter Innovationen stecken hartnäckige ForschendeIm Zentrum der Kampagne stehen Menschen. Es sind jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die während Jahren mit Mut, Leidenschaft und viel Beharrlichkeit auf neue Durchbrüche hinarbeiten und sich auch von zahlreichen Rückschlägen nicht entmutigen lassen. Auf insgesamt 14 Sujets werden sie in ihrem realen Arbeitsumfeld abgelichtet. Interpharma will mit dieser Kampagne auch einen Beitrag leisten, um einer breiten Bevölkerung die Leistungen der hiesigen Pharmaindustrie und ihrer Mitarbeitenden näherzubringen.Kampagne schweizweit sichtbarDie mit WIRZ entwickelte und umgesetzte Kampagne ist auf Plakatflächen und ÖV-Screens in der ganzen Schweiz zu sehen. Auf einer Microsite (https://wir-forschen-weiter.ch/) werden die auf den Plakaten angesprochenen Themen vertieft. Flankiert wird die Kampagne von Social-Media-Posts und Massnahmen der Mitgliederfirmen von Interpharma.Pressekontakt:Samuel Lanz, Leiter Kommunikation Interpharma079 766 38 86Michéle Sierro, Mediensprecherin französischsprachige Schweiz Interpharma079 305 84 30Original-Content von: Interpharma, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100002276/100879886