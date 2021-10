DJ BDI fordert europäische Halbleiterstrategie

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Industrie fordert eine europäische Halbleiterstrategie, damit die industriellen und staatlichen Akteure in Konflikt- und Krisensituationen handlungsfähig bleiben. Diese sei angesichts des aktuell bestehenden Halbleitermangels in Folge geopolitischer Spannungen, Unterbrechungen von Wertschöpfungsketten und sich coronabedingt wandelnder Nachfrage nötig, erklärte der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) in einem Positionspapier.

"Mit zunehmenden geopolitischen Spannungen insbesondere zwischen den USA und China verschärft sich der technologiepolitische Wettkampf, bei dem die Halbleiterproduktion im Mittelpunkt steht", heißt es in dem BDI-Papier "5 Kernpunkte zu Halbleitern". Für Deutschland spielten Halbleiter eine entscheidende Rolle. Denn der Bedarf an Halbleitern steige mit der zunehmenden Elektrifizierung und Digitalisierung aller Lebensbereiche, wie etwa Bildung, Gesundheit, Kommunikation, Energie, (Elektro-)Mobilität, Industrie 4.0, Smart City und Smart Living.

"Gerade in diesen Bereichen hat die deutsche Wirtschaft ihre Stärken, die nur durch konsequente Entwicklung und Nutzung von Halbleitertechnologien gesichert werden können. Halbleiter sind als Enabler daneben von zentraler Bedeutung für die Dekarbonisierung", so der BDI.

Deutschland muss Stärken ausbauen

Deutschland sei als Forschungsstandort mit seiner engen Vernetzung von technischen Hochschulen, Forschungsinstituten und Unternehmen in einer guten Ausgangslage, die nun aber auch wirtschaftspolitisch gezielt genutzt werden müsse. Dies bedeute zum einen, bestehende Produktionskapazitäten zu erweitern und Kompetenzen insbesondere beim Chip-Design aus- und aufzubauen. Daneben müssten bestehende Stärken ausgebaut werden, die sich aufgrund der ausgeprägten europäischen Systemintegrationskompetenz ergeben.

Der BDI betonte zudem, dass nur ein vereintes europäisches Handeln erfolgreich sein werde. Damit das von der Europäischen Kommission anvisierte Ziel von einem europäischen Marktanteil an Halbleitern von 20 Prozent erreicht wird, müsse die Produktion von 10 Prozent heute um den Faktor 3,1 ansteigen. "Ein solches Ziel kann nur erreicht werden, wenn passgenaue Instrumente und Programme vereinte Kräfte von Staat und Wirtschaft freisetzen", so der BDI.

Außerdem müssten weitere europäische Förderprojekte, sogenannte "Important Project of Common European Interest" (IPCEI) zu Mikroelektronik vorangetrieben und an europäischen Industriebedarfen ausrichtet werden.

Halbleiter als Teil der Industriepolitik

In einem vierten Punkt fordert der BDI, dass die kommende Regierung Halbleiter als zentralen Bestandteil der deutschen und europäischen Industriepolitik verstehen müsse. "Kernkompetenzen im Bereich Halbleiter sind unerlässlich nicht nur für die industrielle Zukunft Europas, sondern auch für die Erreichung der ambitionierten Nachhaltigkeitsziele der EU", so der BDI. Nur durch die zielgerichtete Entwicklung von energieeffizienten Halbleitertechnologien vor allem in den Sektoren Industrie, Automobil und Energie könne der europäische Green Deal erfolgreich umgesetzt werden.

