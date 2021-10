Mainz (ots) -Mittwoch, 17. November 2021, 20.15 UhrAktenzeichen XY... ungelöstDie Kriminalpolizei bittet um MithilfeBitte aktualisierten Programmtext beachten:Falsche PaketbotenZwei falsche Paketboten klingeln bei einer alten Dame an der Tür. Arglos öffnet das Opfer. Es folgt ein brutaler Überfall, den die Seniorin wohl niemals vergessen können wird.Schüsse in der NachtEin Mann kommt von der Arbeit nach Hause. Er steigt aus seinem Wagen, kurz darauf fallen Schüsse. Der 34-Jährige stirbt noch am Tatort. Das Motiv für die Tat liegt völlig im Dunkeln.Rätselhaftes VerschwindenEine 30-Jährige ist dabei, ihr Leben neu zu ordnen. Sie findet eine neue Wohnung, ist häufig mit Freunden unterwegs. Plötzlich verschwindet sie spurlos. Was ist passiert?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5054918