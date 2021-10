Um 10:59 liegt der ATX TR mit +0.13 Prozent im Plus bei 7635 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Zumtobel mit +2.03% auf 9.03 Euro, dahinter Strabag mit +1.32% auf 38.25 Euro und RBI mit +1.24% auf 25.25 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15567 (+0.11%, Ultimo 2020: 13719). - Parallelen bei Verbund und EVN- 9. Aktienturnier by IRW-Press: RBI vs. Polytec und Uniqa vs. Andritz im Semfinale; Post wird nach dem Turnier die Rangliste anführen- PIR-News: AT&S, Wienerberger, Research zu Valneva, Marinomed, RBI und Erste Group- Porr, Palfinger, Addiko Bank und weitere Aktien auffällig; Herbert Juranek führt den 3. Tag im CEO-Ranking- Smeil Nominierungen 2021: Plusvisionen, Immoprentice.de, DIY Investor, CrowdCircus, Sparkojote und Harald Weygand | ...

