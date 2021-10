FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- CITIGROUP CUTS CARNIVAL PLC TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 1750 (2450) PENCE - CITIGROUP RAISES SHELL PRICE TARGET TO 1710 (1430) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2520 (2310) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 335 (325) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP RAISES WEIR GROUP TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - PT 2150 (1900) PENCE - INVESTEC CUTS JAMES FISHER TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 710 (1500) PENCE - JEFFERIES CUTS N BROWN TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 50 (95) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS ANGLO AMERICAN TARGET TO 3010 (3100) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1705 (1635) P - 'EQUAL-WEIGHT' - STIFEL RAISES EASYJET TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 600 (650) PENCE



