Ispringen (ots) -Vom 1. bis 3. September und 6. bis 7. September fanden bei Rutronik am Hauptstandort in Ispringen spannende Einführungstage für sieben neue Auszubildende und 13 neue DH-Studierende statt.Nachdem die neuen Auszubildenden und Studierenden bei Rutronik begrüßt wurden, nahmen Sie an verschiedenen Schulungen teil, um Rutronik umfassend kennenzulernen und sich mit dem international agierenden Unternehmen vertraut zu machen. Die Einführungskurse umfassten zahlreiche Programmpunkte - darunter ein Business Knigge, Telefontraining, eine IT-Sicherheitsschulung, die Vorstellung der Unternehmensbereiche Vertrieb, Produktmarketing, Materialwirtschaft und Global Marketing Communication sowie eine Einführung in die Firmengeschichte, die Firmenphilosophie und die Vorstellung des Geschäftsmodells der Bauelemente-Distribution.Ganz nach dem Motto "You never walk alone" wird jeder und jedem Auszubildenden ein persönlicher Pate zur Seite gestellt. Die Paten unterstützen ihre Nachwuchskräfte während der gesamten Ausbildungsdauer. Im Rahmen der Einführungstage wurden die Paten vorgestellt, die ihre neuen Schützlinge begrüßten. Die Auszubildenden wurden zudem mit dem Ausbildungsrahmenplan vertraut gemacht, der unter anderem vorsieht, dass die Nachwuchskräfte die Möglichkeit erhalten, ein Auslandspraktikum in einer der Rutronik-Niederlassungen in Asien, Nordamerika oder Europa zu absolvieren. Dadurch können sie ihren persönlichen und beruflichen Horizont erweitern.Neben den organisatorischen und berufsbezogenen Einführungsveranstaltungen durfte aber auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Die erste Woche wurde mit einer Ausbildungsrallye durch Ispringen abgeschlossen, bei der die Auszubildenden und Studierenden in einer lockeren Atmosphäre den Standort erkunden konnten.Die letzten beiden Einführungstage fanden im Bildungszentrum Schloss Flehingen in Oberderdingen statt und dienten in erster Linie dem gegenseitigen Kennenlernen auf einer persönlicheren Ebene. Es gab verschiedene Teambuilding-Maßnahmen, ein Unternehmensplanspiel und ein Krimi-Geocaching, bei dem die Nachwuchskräfte in kleineren Teams in die Rolle von Ermittlerinnen und Ermittlern schlüpften, um gemeinsam einen Fall zu lösen und ihren Teamgeist unter Beweis zu stellen.Rutronik freut sich auf eine erfolgreiche zukünftige Zusammenarbeit.Über Rutronik: Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH ist einer der führenden Distributoren Europas. Mit über 1.800 Mitarbeitern im Jahr 2019 und 82 Niederlassungen auf drei Kontinenten hat sich das Unternehmen seit der Gründung 1973 zu einem Global Player gewandelt.Pressekontakt:Christina GruberHead of HR ManagementRutronik Elektronische Bauelemente GmbHIndustriestrasse 275228 IspringenTelefon: +49 7231 801-1207E-Mail: Christina.Gruber@rutronik.comhttps://www.rutronik.com/deOriginal-Content von: Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135201/5054976