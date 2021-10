Am 27. und 28.10.2021 findet in der Messe Dortmund und digital das DKM Forum hybrid 2021 statt. Gemäß den Gegebenheiten präsentiert sich das übliche DKM-Konzept anpassungs- und wandlungsfähig. Zwei Eigenschaften, die auch unabhängige Finanz- und Versicherungsvermittler benötigen. Mit Start der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr hat sich an der Kommunikationsform der Branche einiges geändert. So wurde die Videotelefonie zwischen unabhängigen Finanz- und Versicherungsvermittlern und ihren Kunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...