Liestal (ots) -Niemand weiss im Moment, wie und mit was für einer Kraft die nächste COVID-19 Welle bei uns ankommen wird? Werden die Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen weiter so stark beansprucht und gefordert, wie seit Anfang 2020? Die Plattform HCS - Health Care Services hat ein Angebot geschaffen, mit der die Betreiber dem Gesundheitspersonal DANKE sagen wollen. DANKE für die zahlreichen Überstunden, ... für die oft unterbezahlten Schichten, ... für die Gefahren, die Sie sich tagtäglich aussetzen, um UNS zu helfen!Wer sich einmal auf der Plattform http://www.med-hcs.ch gratis als Mitglied registriert sieht schnell, dass hier zahlreiche Vorteile warten. Nicht nur für das Personal des Gesundheitswesens, sondern auch für die Verwandten und Freunde - die viel zu lange auf ihre Liebsten verzichten mussten, sind diese Vorteile gedacht.Die Website http://www.med-hcs.ch möchte Gleichgesinnte künftig noch besser unterstützen und hat es geschafft, mit verschiedensten Partnern eine Plattform aufzubauen, auf der sie unkompliziert gute und preisgünstige Lösungen finden können. Denn wir wissen doch alle, dass es nicht immer möglich ist, eine Lohnerhöhung zu bekommen. Doch es gibt auch andere Wege, um am Ende des Monats mehr Geld für die schönen Dinge im Leben übrig zu haben. Angefangen bei einem Versicherungscheck mit möglichen Einsparungspotenzialen über Rechtsberatungen für Privatpersonen und Unternehmer bis hin zu Preis- und Leistungsvorteile bei Mode, Garten, Kosmetikprodukten, usw.Jede Woche wird das Angebot weiter ausgebaut, so dass HCS - Health Care Services immer interessant bleibt und sich immer ein Einsparungspotenzial finden wird.Pressekontakt:Frau Miriam StabileLH Medical Management / Postfach 278 / 4410 LiestalVeranstaltungsmanagement / Marketing / Administration HCSms@med-management.ch * 076 386 20 20Original-Content von: LH Medical Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100087866/100879898