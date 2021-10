Die Nintendo-Aktie (WKN: 864009) kann ohne Zweifel gewisse Erfolge für sich reklamieren. Beispielsweise, dass sich die Switch inzwischen 89 Mio. Mal verkauft hat, was sie definitiv zu einem Erfolg und einem Kassenschlager gemacht hat. Aber auch Rekordzahlenwerke und Ergebnisse, eben auch in Verbindung mit dieser erfolgreichen Konsole. Jetzt scheint es jedoch eine Wachablösung zu geben. Bei der Nintendo-Aktie endet jetzt jedenfalls eine 33-monatige Erfolgsserie, was einen Zeitraum von fast drei Jahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...