Krefeld (www.anleihencheck.de) - In den USA lag die Inflation im September wieder bei 5,4%, damit steht nun seit fünf Monaten eine "5" vor dem Komma - das war im Vorfeld weder von der FED noch von Analysten so erwartet worden, so die Experten von "Der Anlegerbrief".Auch in der Eurozone klettere die Preissteigerungsrate unaufhaltsam, zuletzt auf 3,4%. Die Entwicklung setze die Notenbanker dies- wie jenseits des Atlantiks unter Druck, aus der ultralockeren Geldpolitik auszusteigen. Doch dabei gebe es Risiken, die der US-Anleihenmarkt bereits veranschauliche. ...

