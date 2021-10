DJ MARKT USA/Gut behauptet zum Start in US-Technologiewoche

Zum Start in eine Woche, die gespickt ist mit Quartalsberichten wichtiger US-Technologieunternehmen, sieht es nach einer gut behaupteten Tendenz für die Wall Street aus. Der positive Trend der Vorwoche mit teils neuen Rekorden bei den Indizes würde sich damit fortsetzen. Dazu beigetragen hatten gute Ergebnisse der Banken und von Unternehmen aus der Konsumgüterbranche, die zugleich Sorgen dämpften, dass hohe Inflation und Arbeitskräftemangel die Gewinne erodiert.

Es sei schon bemerkenswert, wie es den Unternehmen gelungen sei, Preiserhöhungen an die Kunden weiterzugeben, ohne Umsatzeinbußen zu erleiden, bemerkt CMC-Marktexperte Michael Hewson.

Am Montag wird Facebook nach Börsenschluss seine Bücher öffnen, am Dienstag sind dann Microsoft, Twitter und Alphabet an der Reihe und im späteren Wochenverlauf Apple und Amazon.

Weiter übergeordnetes Thema bleibt, wie die Notenbanken weltweit auf die steigenden Preise reagieren werden. Dazu könnten im Wochenverlauf neue Signale von der EZB und der japanischen Notenbank kommen, nachdem die US-Notenbank für das kommende Jahr bereits eine mögliche Zinserhöhung in den Raum gestellt hat. Die US-Zehnjahresrendite liegt aktuell mit 1,66 Prozent knapp unter dem in der Vorwoche deutlich erhöhten Niveau.

October 25, 2021

