DJ Bundesregierung besorgt über Erdogan-Äußerungen zu Botschaftern

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat mit Sorge auf die Drohung des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan reagiert, den deutschen und weitere Botschafter zu unerwünschten Personen zu erklären. "Wir haben Äußerungen des türkischen Staatspräsidenten, die wir mit Sorge sehen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin. Die Regierung sehe dies mit Unverständnis, habe aber noch keinen offiziellen Ausweisungsbescheid für den deutschen Botschafter erhalten. Deshalb habe man nun eine "etwas unklare Situation". Es sei abzuwarten, wie sich die Sache weiter entwickle.

Die Bundesregierung sei in Gesprächen mit ihren Partnern und Verbündeten. "Deshalb kann ich heute über das, was folgen mag, hier keine Aussagen machen", betonte Seibert. Käme es zu einer Ausweisung, wäre dies aber ein Schritt, der nicht im Einklang mit dem engen bilateralen Verhältnis und der Partnerschaft in der Nato stünde.

"Auf diplomatischem Weg ist uns bis dato keine derartige Mitteilung zugestellt worden über Ausweisung oder Ähnliches", sagte auch Außenamtssprecherin Andrea Sasse bei derselben Pressekonferenz. Man habe die Presseberichterstattung über Erdogans Äußerungen zur Kenntnis genommen. "Aus unserer Sicht stünde ein solcher Schritt im Widerspruch zur Tiefe und auch zur Bedeutung der bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei, und er entspräche auch nicht dem Umgang unter Nato-Verbündeten."

October 25, 2021 06:14 ET (10:14 GMT)

