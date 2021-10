Frankfurt am Main (ots) -Vor drei Jahren hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) F+ eingeführt. Ein Vorzugsangebot für neue Abonnenten und ein Gewinnspiel stehen im Zentrum der Geburtstagsaktion.Das dreijährige Bestehen von F+ wird von einer crossmedialen Vertriebskampagne begleitet, die Anzeigen, Display-Marketing und Social Media umfasst. Neukunden können das Digitalangebot F+ in den ersten drei Monaten für drei Euro pro Monat statt für 11,80 Euro testen und haben damit uneingeschränkten Zugang zur kompletten Berichterstattung auf FAZ.NET. Leser, die im Rahmen der Kampagne ein F+ Abo abschließen, nehmen am Gewinnspiel teil. Zu gewinnen gibt es einen exklusiven siebentägigen Aufenthalt auf den Seychellen für zwei Personen sowie ein Urlaubsbudget von 1 000 Euro.F+ umfasst exklusive Inhalte wie Hintergrundberichte und Analysen, Kommentare und Reportagen sowie den täglichen "F.A.Z. Frühdenker - der Newsletter für Deutschland". Das 2018 eingeführte F+ zählt derzeit rund 75 000 bezahlende Abonnenten. Insgesamt liegt die Zahl der bezahlenden Digitalabonnenten der F.A.Z. aktuell bei über 190 000.Zudem gibt es seit vergangener Woche zwei neue F+ Angebote: F+ Family ermöglicht es, für 4,95 Euro pro Woche bis zu drei verschiedene Nutzerkonten pro Abo anzulegen. F+ Business bietet Unternehmen die Möglichkeit, bis zu 100 verschiedene Konten über einen Account anzulegen. Das Business-Angebot startet bei 9,95 Euro pro Woche für fünf Nutzerkonten.Details zum Gewinnspiel finden Sie unter faz.net/fplus-geburtstag. Weitere Informationen zu den F+ Angeboten sind unter aktion.faz.net/fplus-angebote einsehbar.Pressekontakt:Christin KammerReferentin ÖffentlichkeitsarbeitFrankfurter Allgemeine ZeitungTelefon +49 69 75 91-1281E-Mail: c.kammer@faz.dewww.faz.netOriginal-Content von: FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33296/5055170