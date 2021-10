Zürich (awp) - Der Spezialist für Glasverpackungen Vetropack hat am Montag den Spatenstich für das geplante Werk im italienischen Boffalora sopra Ticino in der Metropolregion von Mailand gesetzt. Die Fabrik ist fast 50 Prozent teurer als ursprünglich geplant, setzt dafür aber laut dem Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...