Stuttgart (ots) -"Marktcheck" am Dienstag, 26. Oktober 2021, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf Youtube / Moderation: Hendrike BrenninkmeyerZurzeit können viele bestellte Neuwagen nicht geliefert werden. Den Herstellerfirmen fehlen Mikrochips, genauer gesagt Halbleiter, die für moderne Autos mittlerweile unersetzlich sind. Welche Rechte haben Verbraucher:innen bei solchen Lieferverzögerungen? Das fragt sich auch ein "Marktcheck"-Zuschauer aus Kohlberg. Sein neuer Mercedes war ihm zugesagt, sein altes Auto hat er deshalb verkauft. Jetzt steht er ohne Fahrzeug da. Der Chipmangel betrifft nicht nur Neuwagen, auch bei Waschmaschinen oder Spielekonsolen kommt es zu Lieferengpässen. "Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller erklärt, was Kund:innen akzeptieren müssen und welche Rechte sie haben. Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin berichtet am 26. Oktober 2021, 20:15 im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARD Mediathek (http://www.ARDmediathek.de/ard/search/marktcheck), beimSWR (http://www.swr.de/marktcheck) und auf Youtube (http://www.youtube.com/marktcheck).Weitere geplante Themen der Sendung:Glasfaser - Probleme mit Netzbetreibern auf dem LandWeiße Flecken - so heißen die Gegenden in Deutschland, in denen Bewohner:innen nur langsames oder gar kein Internet haben. Statt der Großkonzerne bieten hier kleinere Breitbandunternehmen Internetanschlüsse an. Sie gehen von Haus zu Haus und werben mit der Unterstützung der Kommunen um Verträge. Doch viele Anwohner:innen im Südwesten warten seit Monaten vergeblich auf ihr Internet. Andere beklagen sich über Beschädigungen beim Verlegen von Glasfaserleitungen und darüber, dass zuständige Firmen in diesen Fällen dann gar nicht mehr erreichbar sind. "Marktcheck" zeigt, wie sich Betroffene wehren können.Lidls "Chef Select Feine Küche" - Premium-Ware oder nur ein Premium-Preis?Seit einiger Zeit verkauft der Discounter Lidl unter der Marke "Chef Select Feine Küche" Premium-Ware wie Paella und Salate. "Marktcheck" testet die Zusammensetzung, Qualität und den Geschmack der Produkte und vergleicht sie mit der Konkurrenz. Handelt es sich um hochwertige Lebensmittel oder geht es um geschicktes Marketing und hohe Preise für die Verbraucher:innen?Energieberater - wie lassen sich teure Heizkosten verringern?Durch die stark steigenden Energiepreise, beispielsweise bei Öl und Gas, steigen auch die Heizkosten kräftig an. Als Haus- oder Wohnungseigentümer:in hat man die Möglichkeit, die eigenen vier Wände energiesparend zu verändern. Welche Renovierungen machen Sinn? Und wofür bekommt man Unterstützung vom Staat? "Marktcheck" begleitet einen Energieberater in Sörgelsheim, der einige kreative Vorschläge hat.Zitronensäure - ein Allzweckmittel in der Küche?Wer beim Putzen auf die Chemiekeule verzichten will, greift womöglich zur günstigen und effektiven Zitronensäure. Angeblich reinigt die meist genauso gut wie chemische Putzmittel und ist gleichzeitig umweltschonender. Worauf sollte man bei der Anwendung der Säure achten? "Marktcheck" findet's raus und wird dabei unterstützt von Alexander von Alten-Bockum, einem Chemielehrer aus Koblenz."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.Die Sendung ist nach Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek unter www.ARDMediathek.de/SWR zu sehen sowie beim SWR unter www.SWR.de/marktcheck.