DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Österreich bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13:14 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.540,25 +0,1% +22,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.369,00 +0,2% +19,5% Euro-Stoxx-50 4.189,52 +0,0% +17,9% Stoxx-50 3.642,29 +0,1% +17,2% DAX 15.573,48 +0,2% +13,5% FTSE 7.231,54 +0,4% +11,5% CAC 6.716,89 -0,2% +21,0% Nikkei-225 28.600,41 -0,7% +4,2% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 168,19 -0,09

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 84,52 83,76 +0,9% 0,76 +77,3% Brent/ICE 86,14 85,53 +0,7% 0,61 +69,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.801,32 1.792,36 +0,5% +8,97 -5,1% Silber (Spot) 24,41 24,32 +0,4% +0,09 -7,5% Platin (Spot) 1.043,70 1.044,30 -0,1% -0,60 -2,5% Kupfer-Future 4,52 4,50 +0,5% +0,02 +28,2%

Erdöl ist so teuer wie seit sieben Jahren nicht mehr. Im Handel verweist man auf Aussagen aus Saudi-Arabien, wonach die Gruppe Opec+ einen vorsichtigen Ansatz auf der Angebotsseite verfolge solle - angesichts des Risikos, dass die Nachfrage pandemiebedingt wieder nachlassen könne. Marktanalyst Helge Andre Martinsen von DNB Markets deutet zudem in Richtung des saudischen Energieministers, wonach die Ölproduzenten die hohen Energiepreise nicht als selbstverständlich ansehen sollten. Der Analyst fügt hinzu, dass es ähnlich vorsichtige Äußerungen aus Nigeria und Aserbaidschan gebe.

AUSBLICK AKTIEN USA

Zum Start in eine Woche, die gespickt ist mit Quartalsberichten wichtiger US-Technologieunternehmen, sieht es nach einer gut behaupteten Tendenz für die Wall Street aus. Der positive Trend der Vorwoche mit teils neuen Rekorden bei den Indizes würde sich damit fortsetzen. Dazu beigetragen hatten gute Ergebnisse der Banken und von Unternehmen aus der Konsumgüterbranche, die zugleich Sorgen dämpften, dass hohe Inflation und Arbeitskräftemangel die Gewinne erodiert. Es sei schon bemerkenswert, wie es den Unternehmen gelungen sei, Preiserhöhungen an die Kunden weiterzugeben, ohne Umsatzeinbußen zu erleiden, bemerkt CMC-Marktexperte Michael Hewson. Weiter übergeordnetes Thema bleibt, wie die Notenbanken weltweit auf die steigenden Preise reagieren werden. Dazu könnten im Wochenverlauf neue Signale von der EZB und der japanischen Notenbank kommen, nachdem die US-Notenbank für das kommende Jahr bereits eine mögliche Zinserhöhung in den Raum gestellt hat. Die US-Zehnjahresrendite liegt aktuell mit 1,66 Prozent knapp unter dem in der Vorwoche deutlich erhöhten Niveau.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 9 Monate

22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 3Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- Schaeffler AG, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- BE 15:00 Geschäftsklimaindex Oktober PROGNOSE: +2,0 Punkte zuvor: +4,0 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gut behauptet - Der erneut gesunkene und zugleich etwas unter den Erwartungen ausgefallene Ifo-Geschäftsklimaindex belastet nicht. Die Märkte hätten eine gewisse Wirtschaftsabkühlung bereits eingepreist. Mit dem weiteren Anstieg der Ölpreise legt der Sektor der Öl- und Gasaktien um 0,6 Prozent zu, der Rohstoffsektor um 1,0 Prozent. Sowohl Brent- wie auch US-Öl verteuern sich auf die höchsten Stände seit über sieben Jahren, nachdem sich Saudi-Arabien mit Verweis auf mögliche wirtschaftliche Rückschläge wegen der Pandemie gegen deutliche Produktionssteigerungen ausgesprochen hat. Nach vorläufigen Zahlen und einer Senkung der Jahresprognose geben unter den Einzelwerten Continental um 2,2 Prozent nach. Laut Berenberg berücksichtigt das Unternehmen damit die Unsicherheiten wegen der Lieferkettenprobleme. Adva Optical geben nach Vorlage der Geschäftszahlen um 3,9 Prozent nach. Das Unternehmen profitierte im dritten Quartal von einer stärkeren Nachfrage der Telekommunikationsdienstleister, Kosten für die geplanten Adtran-Fusion drückten jedoch das operative Ergebnis. Für HSBC Holdings geht es um 1,2 Prozent nach oben, nachdem die Bank den Nettogewinn im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt hat. Das Ergebnis übertraf die Erwartungen der Analysten. Bechtle notierten nach Zahlenausweis sehr fest. Der Kurs steigt um 3,7 Prozent. Nach dem Scheitern der Gespräche zwischen der italienischen Regierung und der Bank Unicredit (+0,2%) über den Verkauf der verstaatlichten Banca Monte dei Paschi di Siena an Unicredit, geht es für die Aktie der ältesten Bank der Welt um 2,7 Prozent nach unten.

DEVISEN

zuletzt +/- % Mo, 8:25 Uhr Fr, 17:41 Uhr % YTD EUR/USD 1,1624 -0,1% 1,1654 1,1626 -4,8% EUR/JPY 132,16 -0,0% 132,36 132,24 +4,8% EUR/CHF 1,0678 +0,1% 1,0675 1,0667 -1,2% EUR/GBP 0,8441 -0,3% 0,8463 0,8447 -5,5% USD/JPY 113,69 +0,1% 113,57 113,70 +10,1% GBP/USD 1,3772 +0,1% 1,3772 1,3766 +0,8% USD/CNH (Offshore) 6,3825 -0,0% 6,3765 6,3869 -1,9% Bitcoin BTC/USD 62.828,76 +3,1% 61.933,76 60.852,76 +116,3%

Der Euro kommt nach einem neuerlichen Rückgang des Ifo-Index und Im Vorfeld des EZB-Treffens im Wochenverlauf zurück. Nach der Abwertung auf ein Allzeittief in Reaktion auf eine unerwartet heftige und offensichtlich politisch motivierte Leitzinssenkung hält die Talfahrt der türkischen Lira angesichts neuer politischer Spannungen an. Der Dollar kletterte in der Spitze auf das Rekordniveau von 9,8519 Lira, nach der angedrohten Ausweisung von zehn Diplomaten westlicher Staaten aus der Türkei.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Etwas fester - In Festlandschina ging es leicht aufwärts, befördert von einer erhöhten täglichen Liquiditätsspritze der Zentralbank. Gebremst wurde der Markt von einem neuen Ausbruch an Covid-Infektionen, der die Regierung mit harschen Maßnahmen Herr zu werden versucht. Die Aktie des angeschlagenen Immobilienkonzerns Evergrande (-0,4%) lag in Hongkong zeitweise 4 Prozent im Plus, nachdem das Unternehmen nach eigenen Angaben die Arbeiten an "mehr als zehn Bauprojekten" wieder aufgenommen hat. Zugleich teilte Evergrande aber auch mit, verstärkt seine Elektroautosparte zuungunsten des Immobilien-Kerngeschäfts befördern zu wollen. Derweil kam HSBC (+1,3%) mit den Zahlen zum dritten Quartal gut an. In Seoul gewannen Hyundai Heavy Industries mit dem Gewinn von Aufträgen 5 Prozent. Posco rückten nach soliden Zahlen gut 3 Prozent vor. In Sydney gewanne die Energieaktien Oil Search, Santos, Origin, Woodside and Beach zwischen 3,5 und 5,1 Prozent. Afterpay verloren 2,7 Prozent wegen einer möglichen Regulierung des australischen Buy-now-pay-later-Sektors.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen treten zum Start in die Woche auf der Stelle. "Alle Augen sind auf die EZB-Sitzung in dieser Woche gerichtet, obwohl wir nicht erwarten, dass am Donnerstag eine Änderung der Politik angekündigt wird", heißt es von der Unicredit. Sie geht daher davon aus, dass die Sitzung für europäische Unternehmenskredite neutral sei.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BASF arbeitet bei Batteriezellen mit SVOLT zusammen

Die BASF SE will mit SVOLT in der Entwicklung von Kathodenmaterialien, Rohstoffversorgung und Batterierecycling für Batteriezellen von SVOLT zusammenarbeiten.

Daimler Truck erhält Straßenzulassung für Brennstoffzellen-Lkw

Daimler Truck hat für den weiterentwickelten Prototyp des wasserstoffbasierten Brennstoffzellen-Lkw Mercedes-Benz GenH2 Truck die Straßenzulassung von den zuständigen deutschen Behörden erhalten.

Atoss steigert Umsatz und Gewinne im Quartal

Atoss Software hat im dritten Quartal Umsatz und Gewinne gesteigert und dabei den Anteil der wiederkehrenden Umsätze erhöht. Für das Gesamtjahr sieht sich der Münchener Konzern auf Kurs für einen weiteren "Rekordabschluss".

Bechtle steigert Vorsteuergewinn um mehr als 20 Prozent

Bechtle hat im dritten Quartal dank einer guten Geschäftsentwicklung den Vorsteuergewinn um mehr als 20 Prozent gesteigert und damit nach eigenen Angaben die Markterwartungen übertroffen.

Hugo Boss will mit neuer China-Chefin Umsatz steigern

Hugo Boss hat eine neue General Managerin für Greater China, eine Region, in der der deutsche Modehersteller in den kommenden Jahren schnelles Umsatzwachstum anstrebt.

IPO/Performance One legt Preisspanne auf 36 bis 46 Euro fest

Die Performance One AG macht Ernst mit ihren Börsenplänen und hat die Preisspanne für die angebotenen Aktien auf 36 bis 46 Euro festgelegt. Der erste Handelstag im Segment Scale im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 12. November geplant.

Vossloh liefert Betonschwellen in Australien

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 25, 2021 07:14 ET (11:14 GMT)

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-

Der Bahninfrastruktur-Zulieferer Vossloh hat einen Auftrag in Australien erhalten. In den kommenden drei Jahren wird das Unternehmen Betonschwellen an die staatliche Bahngesellschaft Queensland Rail (QR) liefern.

Astrazeneca: Imfinzi-Kombination wirkt in Studie bei Gallengangskrebs

Astrazeneca hat in einer Phase-3-Studie mit dem humanen monoklonalen Antikörper Imfinzi laut Mitteilung eine "signifikante Verbesserung" des Gesamtüberlebens bei Patienten mit fortgeschrittenem Gallengangskrebs erreicht.

Co-Operative Bank will britische TSB von Sabadell kaufen

Die Co-Operative Bank plc will der spanischen Banco de Sabadell SA deren britische Tochter TSB Banking Group abkaufen.

Aktionär bei Just Eat fordert Abspaltung von Grubhub

Der Just-Eat-Investor Cat Rock Capital Management LP fordert den Essenslieferanten dazu auf, Grubhub bis zum Ende des Jahres zu verkaufen oder abzuspalten.

Verkauf von Monte dei Paschi an Unicredit gescheitert

Die monatelangen Gespräche zwischen der italienischen Regierung und der Bank Unicredit SpA über den Verkauf der verstaatlichten Banca Monte dei Paschi di Siena Spa sind ohne Ergebnis beendet worden. Dies teilten Unicredit und die Regierung mit.

IPO/Volvo Cars kommen nur am unteren Ende der Preisspanne

Der schwedische Automobilhersteller Volvo Cars hat den Preis für seinen Börsengang am unteren Ende der angekündigten Preisspanne festgesetzt. Das Unternehmen, das sich im Besitz der chinesischen Zhejiang Geely Holding befindet, reduzierte auch den Umfang seines Aktienangebots.

Microsoft warnt vor weiteren Hackerangriffen

Die mit Russland verbundenen Hacker, die im vergangenen Jahr einen großen Teil der US-Regierung und zahlreiche Privatunternehmen wie etwa die Solarwinds Corp angegriffen haben, verstärken offenbar ihre Aktivitäten. Sie seien in weitere Technologieunternehmen eingedrungen, um sensible Informationen zu stehlen, so Cybersecurity-Experten.

Paypal will Pinterest nicht kaufen

Der US-Zahlungsdienstleister Paypal Holdings Inc plant derzeit keine Übernahme der Social-Media-Plattform Pinterest. Mit dieser Stellungnahme reagiert Paypal auf Medienberichte, wonach die Unternehmen in frühen Gesprächen über einen Multimilliarden-Dollar-Deal waren.

Tesla zieht Update für Autopilot wegen Problemen zurück

Tesla hat wegen Problemen eine neue Softwareversion für autonomes Fahren wieder zurückgenommen.

Tesla-Zulieferer Panasonic entwickelt stärkere Batterie

Der Tesla-Zulieferer Panasonic Corp., hat zum ersten Mal eine größere Lithium-Ionen-Batterie vorgestellt, die er an Tesla liefern will.

Evergrande nimmt Arbeit an zehn Bauprojekten wieder auf

Der angeschlagene chinesische Immobilienkonzern Evergrande hat nach eigenen Angaben die Arbeiten an "mehr als zehn Bauprojekten" wieder aufgenommen. Es handle sich um Baustellen an sechs Standorten, teilte Evergrande mit.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 25, 2021 07:14 ET (11:14 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.