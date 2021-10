DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Ifo-Index sinkt im Oktober - Geschäftserwartungen schwach

Das Geschäftsklima in Deutschland hat sich im Oktober etwas deutlicher als erwartet eingetrübt, was vor allem an den schwächeren Geschäftserwartungen der Unternehmen lag. Der vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex sank auf 97,7 (September revidiert: 98,9) Punkte, wie das Ifo-Institut im Ergebnis seiner monatlichen Umfrage mitteilte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Rückgang auf 98,0 Punkte prognostiziert. Für September waren vorläufig 98,8 Punkte gemeldet worden. Der Index der Geschäftserwartungen sank auf 95,4 (revidiert 97,4) Punkte, den niedrigsten Stand seit Februar. Erwartet worden waren 96,3 Punkte. Basis war ein vorläufiger September-Wert von 97,3 gewesen.

Commerzbank sieht Deutschland im vierten Quartal in Stagflation

Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer sieht Deutschland nach dem Rückgang des Ifo-Geschäftsklimaindex im Oktober im vierten Quartal in einer Stagflation. "Die Unternehmen ahnen, dass die Politiker auf die stark steigenden Corona-Infektionen mit neuen Beschränkungen reagieren werden", schreibt Krämer in einem Kommentar. Außerdem führe die neue Corona-Welle vor allem in Asien zu Fabrikschließungen, was den Materialmangel hierzulande verschärfen werde. "Die deutsche Wirtschaft dürfte im vierten Quartal kaum noch wachsen", prognostiziert Krämer.

ING: Deutsches BIP könnte im vierten Quartal stagnieren

ING-Europa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski traut sich keine Prognose darüber zu, wann die Lieferkettenprobleme der deutschen Unternehmen vorbei sein werden. "Es könnte sogar bis zum nächsten Sommer dauern, bis alle Störungen beseitigt sind und sich die Lieferketten wieder normalisiert haben", schreibt er in einem Kommentar zum Rückgang des Ifo-Index im Oktober. Das Gleiche gelte für die Energiepreise, bei denen es allerdings nach dem Winter eine gewisse Entspannung geben könnte.

VP Bank: Materialmangel und Energiepreise belasten Ifo

Thomas Gitzel, der Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, führt den Rückgang des Ifo-Geschäftsklimaindex im Oktober auf Materialknappheit und die hohen Energiepreise zurück. "Die massiv gestiegenen Gas- und Strompreise werden zu einem konjunkturellen Risiko, Gas wird für viele industrielle Fertigungsprozesse benötigt", schreibt Gitzel in einem Kommentar. In der Chemieindustrie sei Gas etwa für die Herstellung vieler Grundstoffe notwendig. Betriebe, die zum aktuellen Gaspreis einkaufen müssten, kämen nun ins Schleudern.

KfW: Deutsche Wirtschaft erholt sich 2022 stark

KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib rechnet damit, dass Materialengpässe, Störungen im globalen Transportsystem und hohe Energiepreise nur zu einer Verschiebung der Konjunkturerholung in Deutschland führen werden. "Der Auftragsbestand in der Industrie ist rekordhoch und die privaten Haushalte haben in der Pandemie ungewöhnlich viel Geld gespart. Ich rechne deshalb mit einem kräftigen Wachstumsschub im Verlauf von 2022, sobald die angebotsseitigen Verwerfungen abebben", schreibt Köhler-Geib in einem Kommentar.

Bauindustrie: Materialmangel bremst die Produktion

Die deutsche Bauindustrie beklagt Materialmangel und sieht keine nahe Trendwende. "Die Bauunternehmen werden nach wie vor in ihrer Produktion durch den anhaltenden Materialmangel gebremst. Die Aufträge können nur stockend abgearbeitet werden", erklärte der Hauptgeschäftsführer der Bauindustrie, Tim-Oliver Müller. Für den September sei man "ähnlich skeptisch". Denn im vergangenen Monat sei immerhin noch jeder dritte Betrieb betroffen gewesen.

Bundesbank: Wachstum im vierten Quartal verstärkt - Abschwächung im vierten Quartal

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland ist nach Einschätzung der Deutschen Bundesbank im dritten Quartal stärker als im zweiten gewesen, dürfte sich im laufenden vierten Jahresviertel aber wieder deutlich abschwächen. Wie die Bundesbank in ihrem Monatsbericht für Oktober weiter mitteilte, rechnet sie mit weiter steigenden Inflationsraten.

Banken wollen treibende Rolle für Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Kurz vor dem Weltklimagipfel COP26 in Glasgow haben die privaten Banken für die laufenden Koalitionsverhandlungen in Berlin eine Einbindung der Finanzwirtschaft in die Klimaschutzpolitik gefordert. "Die Erwartungen zur COP26 sind hoch", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands deutscher Banken, Christian Ossig, bei einer Online-Pressekonferenz. "Um die Pariser Klimaschutzziele noch einhalten zu können, brauchen wir einen engen Schulterschluss von Politik, Wirtschaft und Finanzsektor. Wir Banken wollen treibende Kraft beim Kampf gegen den Klimawandel sein - ohne uns wird es nicht gehen", betonte er.

BDI fordert europäische Halbleiterstrategie

Die deutsche Industrie fordert eine europäische Halbleiterstrategie, damit die industriellen und staatlichen Akteure in Konflikt- und Krisensituationen handlungsfähig bleiben. Diese sei angesichts des aktuell bestehenden Halbleitermangels in Folge geopolitischer Spannungen, Unterbrechungen von Wertschöpfungsketten und sich coronabedingt wandelnder Nachfrage nötig, erklärte der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) in einem Positionspapier.

Laschet legt Amt als nordrhein-westfälischer Ministerpräsident nieder

CDU-Bundeschef Armin Laschet hat sein Amt als nordrhein-westfälischer Ministerpräsident niedergelegt. Landtagspräsident André Kuper (CDU) überreichte ihm die Urkunde über die Beendigung des Amts, wie ein Sprecher des nordrhein-westfälischen Landtags in Düsseldorf mitteilte. Laschet musste sein Amt als Regierungschef niederlegen, weil er am Dienstag in Berlin sein Bundestagsmandat annimmt. Gemäß der NRW-Landesverfassung ist ein Bundestagsmandat nicht mit einem Regierungsamt auf Länderebene vereinbar.

IfW: Ampel-Koalitionäre müssen Tabuthema CO2-Speicherung angehen

Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) appelliert an die Ampel-Koalitionäre, dass sie das Tabuthema CO2-Speicherung im Untergrund angehen müsse. Nur so ließen sich in Deutschland die Klimaziele erreichen. "Denn wenn Deutschland CO2-neutral und später gänzlich treibhausgasneutral werden will, sind solche technischen Eingriffe unverzichtbar", erklärte Christine Merk vom IfW.

