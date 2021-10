Der fulminante Kursanstieg vor zwei Wochen beim DAX wurde in der letzten Handelswoche konsolidiert. Das heißt, der DAX lief seitwärts. Keine Fortsetzung der Rally nach oben, aber auch keine Rückkehr zu den Tiefs der Vorvorwoche. Unterm Strich bleibt ein mageres Wochenplus. DAX: So ist die Stimmungslage So blieb die Stimmung auf dem Niveau der Vorwoche: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...