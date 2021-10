Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Huawei hat heute auf seiner jährlichen Huawei Developer Conference 2021 (HDC 2021) (https://developer.huawei.com/consumer/en/hdc/hdc2021/index.html) sein Engagement für Spieleentwickler bekräftigt, um Innovationen und Geschäftsexpansion voranzutreiben und neue Technologien zur Schaffung einzigartiger Spielerlebnisse anzubieten.Alexandre Salem, Globaler Direktor der Geschäftsabteilung Globale Partnerschaften & Umweltentwicklung bei Huawei, sprach über die wichtigsten Gaming-Trends für Entwickler sowie über die Möglichkeiten, die AppGallery ihnen bieten kann, um ihren Erfolg zu fördern."Die Pandemie hat die Art und Weise verändert, wie die Menschen das Spielen als Mainstream-Unterhaltungsform betrachten, was zu einer wachsenden Dynamik des mobilen Spielens geführt hat", so Alexandre. "Wir wollen, dass die Entwickler zu diesem Wachstum beitragen."Alex erörterte, wie sich die Spieleindustrie bis 2020 zu einem 175 Milliarden US-Dollar schweren Wirtschaftszweig entwickelt, wobei das mobile Gaming am schnellsten wächst. Mit einem Anteil von 48 % an den Spieleinnahmen im Jahr 2020 ist dies ein Anstieg um 13 % gegenüber 2019.Unterstützung von Entwicklern für einzigartige SpielerlebnisseAppGallery verpflichtet sich, Spieleentwicklern die Fähigkeiten, die Unterstützung und die Möglichkeiten zu bieten, die sie benötigen, um in einem zunehmend wettbewerbsorientierten Umfeld erfolgreich zu sein. Alex hob vier Hauptpfeiler hervor, die Entwicklern mit AppGallery attraktive Empfehlungen bieten: Skalierung, Geschwindigkeit, Auffindbarkeit und Monetarisierung, einschließlich der Verfügbarkeit von High-Touch-Support.AppGallery verfügt über umfangreiche Vertriebsmöglichkeiten für mehr als 560 Millionen monatlich aktive Benutzer und bietet Geschwindigkeit durch die Integration von Huawei Mobile Services (HMS) sowie benutzerfreundliche Werkzeuge, die bei der Entwicklung und Veröffentlichung helfen.Der führende Entwickler von Handyspielen Gameloft (https://www.gameloft.com/en/) hat beispielsweise mit AppGallery zusammengearbeitet, um mehr als 11 Spiele auf den Markt zu bringen und ein konsolenähnliches Spielerlebnis zu schaffen, das in den ersten drei Monaten nach der Einführung zu einem Anstieg der Downloads um 70 % führte.Unterstützung der Entwickler bei der MarktexpansionAppGallery bietet Entwicklern die Ressourcen, um die Auffindbarkeit zu erhöhen und Monetarisierungsstrategien durch Dienste wie AppGallery, Petal Search, Petal Maps und HUAWEI Ads zu entwickeln. AppGallery bietet Support in über 170 Ländern und Regionen, 6 HMS-Regionalzentren und maßgeschneidertes Marketing für über 5,1 Millionen registrierte Entwickler.Playrix (https://www.playrix.com/en/), Entwickler von Allzeit-Hits wie Gardenscapes und Homescapes, ging für seine Reihe von Spieleinführungen eine Partnerschaft mit AppGallery ein und erhielt eine umfassende End-to-End-Unterstützung, einschließlich der Implementierung von HMS Core Kits und Werbeaktionen durch Huawei Ads.Mit über 10 Jahren Vertriebserfahrung in China ist AppGallery auch gut aufgestellt, um internationalen Entwicklern zu helfen, Geschäftsmöglichkeiten auf dem expandierenden chinesischen Markt zu erschließen."Eine unserer grundlegenden Prioritäten ist es, den chinesischen Verbrauchern eine größere Auswahl an nationalen und globalen Apps zu bieten", erklärte Alex. "Unsere umfangreiche Benutzerbasis in China und unser tiefes Verständnis des heimischen Marktplatzes für Apps und der Charakteristika der Benutzer bedeutet, dass wir internationalen Entwicklern helfen können, Herausforderungen genau und effizient zu identifizieren."Informationen zu AppGalleryAppGallery ist ein innovatives Ökosystem, das es Entwicklern ermöglicht, einzigartige Erlebnisse für Verbraucher zu schaffen. Der HMS Core ermöglicht die Integration von Apps über verschiedene Geräte hinweg und sorgt so für ein reibungsloseres Erlebnis - ein Teil der umfassenden "1+8+N"-Strategie von Huawei.Mit AppGallery verfolgt Huawei die Vision einer offenen, innovativen Plattform, die für Verbraucher zugänglich ist und gleichzeitig ihre Privatsphäre schützt und ihnen ein einzigartiges und intelligentes Erlebnis bietet.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1668069/Image.jpgPressekontakt:GlobalGamesBD@huawei.comOriginal-Content von: Huawei AppGallery, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147103/5055368