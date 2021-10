DJ PTA-Adhoc: Aereo Gate Properties S.A.: Aereo Gate Properties S.A. begibt Anleihe und platziert erste Tranche über EUR 16 Mio.

Munsbach (pta021/25.10.2021/13:50) - Die Aereo Gate Properties S.A. hat heute eine erste Tranche über EUR 16 Mio. aus einer Anleihe mit dem Zielvolumen von bis zu EUR 50 Mio. vollständig platziert. Damit konnte das angestrebte Ziel, eine erste Tranche in der genannten Höhe zu platzieren, vollständig erreicht werden. Die Schuldverschreibungen wurden institutionellen Investoren im Wege der prospektfreien Privatplatzierung zum Nennbetrag angeboten. Die Anleihe ist eingeteilt in bis zu 50.000 auf den Inhaber lautende Teil-Schuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00 und hat bei einer Verzinsung von 4,5 % p.a. eine Laufzeit bis 2028. Der Mindestausgabebetrag, zu dem Investoren Schuldverschreibungen erwerben konnten, beträgt EUR 100.000,00. Die Aereo Gate Properties S.A. hat heute über ein beauftragtes Kreditinstitut die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in die Notierung im Freiverkehr (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse beantragt. Die Aereo Gate Properties S.A. wird die ihr zugeflossenen Barmittel aus der Anleihe für die Finanzierung von Immobilienneubauprojekten im bereits etablierten Gewerbestandort "LILIENTHAL Business City am BER" in unmittelbarer Nähe zum neuen Berliner Hauptstadtflughafen verwenden.

Mitteilende Person und Kontakt: Dirk Leuk Verwaltungsratsmitglied Aereo Gate Properties S.A. 16, rue Gabriel Lippmann 5365 Munsbach Großherzogtum Luxemburg Tel.: +352 263 50 505 Email: info@lilienthal-ber.de

Wichtiger Hinweis:

Diese Mitteilung bzw. die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen (zusammen die " Informationen") sind weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia), Kanada, Japan oder Australien bestimmt und stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Aereo Gate Properties S.A. dar. Diese Informationen dürfen nicht an U.S. persons (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung (Securities Act) definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aereo Gate Properties S.A. beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in einer anderen Jurisdiktion durchzuführen.

