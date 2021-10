Wolfsburg - Nach der Entlassung von Mark van Bommel als Cheftrainer des VfL Wolfsburg übernimmt Co-Trainer Michael Frontzeck interimsweise den Posten. Das teilte der Verein am Montag mit.



Vincent Heilmann bleibt als Co-Trainer beim VfL, Kevin Hofland und Videoanalyst Alex Abresch wurden freigestellt. Frontzeck arbeitet seit Anfang der aktuellen Saison bei den Wölfen. Vorher war er unter anderem Cheftrainer in Hannover, bei Borussia Mönchengladbach und Arminia Bielefeld. Seine letzte Station als Cheftrainer war der 1. FC Kaiserslautern, wo er allerdings im Dezember 2018 entlassen wurde.



Van Bommel hatte den VfL erst zur neuen Saison übernommen. Nach einem guten Start hatte es zuletzt aber sportliche Rückschläge gegeben. Der Klub war in der Folge auf den neunten Platz abgerutscht.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de