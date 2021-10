Lyfa will Online-Shopping zirkulärer gestalten und liefert seine Produkte deshalb in Mehrwegverpackungen.Basel - Zwei Basler Ingenieure sagen dem Verpackungsmüll den Kampf an: Lyfa will Online-Shopping zirkulärer gestalten und liefert seine Produkte deshalb in Mehrwegverpackungen. Nach Basel sollen nun Bern und Zürich als Lieferregionen folgen. Einkaufen ist sowohl im Supermarkt als auch online mit viel Abfall verbunden: Ein Grossteil der Produkte ist in Einweg- und Plastikverpackungen eingepackt.

