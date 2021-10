Das Unternehmen für Fernzugriff auf vernetzte Geräte galt an der Börse als deutsche Tech- Hoffnung. Inzwischen ist der Kurs kollabiert, der Finanzvorstand muss gehen. Und nun?Es war ein wilder Ritt: Vor zwei Jahren ging Teamviewer in Frankfurt an die Börse. Der Kurs rutschte zunächst etwas ab, stieg dann jedoch von einem Tief bei 21,38 im Oktober 2019 bis zum Juli 2020 auf 54,86 Euro. Großaktionär Permira verkaufte immer wieder größere Pakete. Einige Anleger fragten sich, ob Teamviewer sein starkes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...