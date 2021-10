Pressemitteilung - Vancouver, British Columbia, Kanada - 25. Oktober 2021: Defense Metals Corp. ("Defense Metals") (TSX-V:DEFN / OTCQB:DFMTF / FWB:35D) gibt bekannt, dass Dr. Luisa Moreno dem Board of Directors des Unternehmens beigetreten ist.

Dr. Luisa Moreno ist Physikingenieurin und hat einen Doktortitel in Werkstoffwissenschaft und -mechanik des Imperial College London. Sie hatte verschiedene Stellen als Senior Analyst bei Investmentbanken mit Sitz in Toronto sowie als Investment Research Analyst bei einer globalen Investmentfirma inne. Sie ist als führende Analystin für Seltene Erden bekannt und hat mehrere Berichte und Artikel für die Investmentcommunity veröffentlicht. Dr. Moreno ist Co-Autorin eines Buches über Mineralverarbeitung und Projektfinanzierung sowie Autorin einiger fortschrittlicher Industrie- und Technikberichte zu unterschiedlichen Technologiemineralen.

Zurzeit ist Frau Dr. Moreno Chief Executive Officer von Graphano Energy Ltd. sowie Managing Director von Tahuti Global Inc., einem von ihr gegründeten Unternehmen. Als strategische Beraterin unterstützt sie sowohl öffentliche als auch private Unternehmen und institutionelle Anleger durch wirtschaftliche und technische Bewertung von Mineral-Assets und Technologien. Außerdem arbeitet sie mit Regierungsinstitutionen, die sich um Mineralerschließung, Wertsteigerung und Entwicklung von Lieferketten kümmern, zusammen. Dr. Moreno ist ebenfalls im Board of Directors verschiedener Unternehmen, die strategische Mineraltechnologien sowie umweltbewusste Technologien entwickeln. Sie gilt als Expertin für strategische Mineralien und ist häufig als Gastsprecherin im Fernsehen und bei internationalen Konferenzen tätig.

Zeitgleich mit ihrer Benennung hat das Unternehmen an Dr. Moreno Incentive-Aktienoptionen ausgegeben, sodass sie drei (3) Jahre lang bis zu 300.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 0,27 $ pro Stammaktie erwerben kann. Die Optionen sind am Tag der Gewährung vollständig ausübbar.

Craig Taylor, CEO von Defense Metals, sagte: "Wir nähern uns dem Abschluss unserer ambitionierten Ressourcenerweiterung der Seltene-Erden-Lagerstätte Wicheeda im Jahr 2021 und der Ausarbeitung des Diamantbohrprogramms sowie der Analyse des Wirtschaftsszenarios durch SRK, weshalb wir uns umso mehr freuen, Dr. Moreno im Board of Directors begrüßen zu können. Dr. Moreno besitzt eine besondere Fähigkeit, die technischen Aspekte von Spezialmetalllagerstätten zu analysieren, und sie bringt eine Fülle an Wissen und ihre Erfahrung auf den internationalen Kapitalmärkten mit ein, was entscheidend dazu beitragen wird, Wicheeda voranzubringen."

Dr. Luisa Moreno sagte: "Seit Jahren beschäftige ich mich mit Seltene-Erden-Projekten auf der ganzen Welt und ich bin davon überzeugt, dass das Projekt Wicheeda eines der aussichtsreichsten Seltene-Erden-Projekte in Kanada und weltweit ist. Darum freue ich mich, Teil des Teams von Defense Metals zu sein und darauf, mit dem Board of Directors zusammenzuarbeiten, um Wicheeda zu einer wichtigen Quelle für Seltene Erden für die globalen Lieferkette zu machen."

Über Defense Metals Corp.

Defense Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb von Minerallagerstätten gerichtet ist, die Metalle und Elemente enthalten, die für gewöhnlich auf dem Strommarkt, beim Militär, für die nationale Sicherheit sowie bei der Herstellung "GRÜNER" Energietechnologien, wie etwa hochfester Legierungen und Seltenerdmetallmagnete, eingesetzt werden. Defense Metals hat eine Option auf den Erwerb von 100 % des 1.708 Hektar großen Seltenerdmetall-Konzessionsgebiets Wicheeda in der Nähe von Prince George (British Columbia, Kanada). Defense Metals Corp. notiert in Kanada unter dem Kürzel "DEFN" an der TSX Venture Exchange, in den USA unter "DFMTF" an der OTCQB und in Deutschland an der Börse Frankfurt unter "35D".

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Todd Hanas, Bluesky Corporate Communications Ltd.

Vice President, Investor Relations

Tel: (778) 994 8072

E-Mail: todd@blueskycorp.ca

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich "zukunftsgerichteter" Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die unter anderem Aussagen zur Zusammensetzung des Board of Directors, zum Abschluss der Bohrungen und zur Ressourcenerweiterung, zum Abschluss der wirtschaftlichen Szenarioanalyse, zu den Plänen für das Wicheeda-Projekt, zum Fortschritt und zur Entwicklung des Wicheeda-Projekts, zu den technischen, finanziellen und geschäftlichen Aussichten des Unternehmens, zu seinen Projekten und zu anderen Angelegenheiten enthalten können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen bezüglich gegenwärtiger und zukünftiger Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, einschließlich des Preises für Seltene Erden-Elemente, der Fähigkeit, seine Ziele zu erreichen, dass die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen sich nicht wesentlich nachteilig verändern werden und dass Finanzierungen bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen werden. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Interpretation von Explorationsergebnissen, der Interpretation technischer und wissenschaftlicher Daten, Risiken im Zusammenhang mit der inhärenten Ungewissheit von Explorations- und Erschließungsarbeiten und Kostenschätzungen sowie dem Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben und einschließlich jener anderen Risiken, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com angegeben sind. Obwohl solche Schätzungen und Annahmen von der Unternehmensleitung als angemessen erachtet werden, unterliegen sie naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen und regulatorischen Unsicherheiten und Risiken. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, gehören unter anderem die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, ungünstige Wetter- und Klimabedingungen, das Versäumnis, alle erforderlichen staatlichen Genehmigungen, Zustimmungen und Bewilligungen aufrechtzuerhalten, das Versäumnis, die Akzeptanz in der Gemeinde (einschließlich der First Nations) aufrechtzuerhalten, der Preisrückgang bei Seltenerdelementen, die Auswirkungen von Covid-19 oder anderen Viren und Krankheiten auf die Fähigkeit des Unternehmens, zu operieren, die Erhöhung der Kosten, Rechtsstreitigkeiten und das Versäumnis der Gegenparteien, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62216Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62216&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA2446331035Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA2446331035