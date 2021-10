Der Kauf der Fahrzeuge ist die erste grosse Initiative von Hertz, seit das Unternehmen sein Insolvenzverfahren im Juni abgeschlossen hat.Estero - Der US-Autovermieter Hertz steckt mit einer Grossbestellung bei Tesla Milliarden in den Ausbau seiner Elektro-Autoflotte. Wegen des starken Interesses der Menschen an Elektroautos solle die grösste E-Auto-Mietflotte in Nordamerika aufgebaut werden, teilte der Rivale von Sixt am Montag in Estero im US-Bundesstaat Florida mit. Um den Plan zu realisieren, seien 100 000 Tesla bis Ende 2022...

