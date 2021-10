So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.17% vs. last gabb, +16.83% ytd, +79.80% seit Start 20133 Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 119.019 Euro, ein Plus von 1090,19 Prozent nach Spesen. Heute wurde ein kleiner Zusatztrade rund um unsere Marinomed-Stammposition geschlossen, ein kleiner Gewinn von 105,5 auf 107,0 Euro . Mehr zu Marinomed dann heute Abend im "Podcast für junge Anleger jeden Alters". zuletzt sprachen wir hier über startup300. Link zum Podcast: https://open.spotify.com/show/0hqGyjquzZMIMEDVezpwPU'si=OgfR4OCzRfSL3j8dAFEhvg Das wikifolio ist auch grösster Bestandteil des Depots bei ...

