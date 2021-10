IPOs:25.10.2006: CA Immo International: CA Immo International mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,25 Mrd. Euro (dazu Greenshoe 37,50 Mio. Euro). zum Kalender Geburtstage:15.05.1953: Rudolf Fischer: Ex-Vorstand Telekom Austria 25000 Tage 25.10.1959: Martin Grüll (Raiffeisen International Bank Holding AG) Umsatzextrema:25.10.2017: Bester - Bawag: 588.878.000 Euro (Doppelzählung); Preis: 46,5 Euro, Stück (Einfachzählung): 6.332.014 zum Kalender Positive Serie in Tagen:25.10.2017: FACC: Längste positive Serie: 8 Tage (endete am 25.10.2017) zum Kalender Positive Serie in Performance:25.10.2006: Österreichische Post: Beste Performance Serie: 22.89% (9 Tage - endete am 25.10.2006) zum Kalender Bisher gab es an einem 25. Oktober 21 Handelstage im ATX TR, ...

