Der US-amerikanische Autovermieter Hertz plant laut Insider-Informationen eine Großbestellung bei Tesla. Dieser Auftrag würde dem Elektroautobauer einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden US-Dollar einbringen. Parallel dazu wurde am Montag die Meldung veröffentlicht, dass das Brandenburger Umweltministerium die Online-Erörterung für den Bau des Tesla-Werks in Grünheide wiederholt. Die Tesla-Aktie gewinnt an Fahrt. Tesla liefert 100.000 E-Autos an Hertz? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...