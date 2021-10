Es war ein katastrophales Jahr für chinesischen Internetaktien. Die strikten Maßnahmen der chinesischen Behörden hatten vor einem Jahr begonnen. Der Gründer von ALIBABA Jack Ma, war für einige Wochen aus der Öffentlichkeit verschwunden, die Emission von ANT FINANCIAL wurde auf Eis gelegt und in der Folge gab es massive Kursverluste bei chinesischen Technologiewerten. Die erfolgsverwöhnten Aktionäre staunten nicht schlecht als die chinesische Regierung die disziplinarischen Maßnahmen über die Interessen der Investoren stellte und damit der eigenen Wirtschaft schadete. Jetzt deutet sich an, dass sich das Blatt wendet. Lesen Sie in unserer Analyse, wo und wie wir den Einstieg empfehlen.

Die Bodenbildung bei chinesischen Technologiewerten insbesondere aus dem Internetsektor hat in den letzten zwei Monaten Gestalt angenommen. Viele wichtige Player konnten in den letzten Wochen Kursgewinne zwischen zehn und 20 Prozent verbuchen. Der Absturz vorher war allerdings auch beispiellos. Das Schwergewicht ALIBABA etwa, ist von 319 US- Dollar im Oktober 2020 auf unter 140 US-Dollar zu Beginn diesen Monats gefallen. Das entspricht einem Verlust von rund 57%. Von diesem Tief hat sich die Aktie inzwischen wieder um über 20 % erholt. Im Chart sieht das so aus:

Den Kursverlauf kann man als exemplarisch für die gesamte Branche ansetzen. Zwar sind viele andere Unternehmen erst später unter die Räder geraten, aber das hatte einen einfachen Grund. Die Regulierungsmaßnahmen und Restriktionen hatten sich zuerst und sehr massiv auf ALIBABA und den Börsengang von ANT FINANCIAL konzentriert. Offensichtlich wolle die chinesische Führung mit dem Schachzug gegen den größten Player am Markt, schnell und für jedermann nachvollziehbar, klare Verhältnisse schaffen. Der wenig öffentlichkeitscheue und mitunter laut auftretende Jack Ma war den Machthabern ein Dorn im Auge. Als seine Kritik an chinesischen Verhältnissen zu laut wurde, ging es mit den Maßnahmen schnell und dem Kurs bergab.

Zwar unternahm das Papier mehrere Erholungsversuche insbesondere um die Jahreswende, doch als die Maßnahmen auf weitere Branchen ausgedehnt wurden, brachen bei ALIBABA auch die Kursniveaus, die bis dahin gehalten hatten. Dazu gehörten etwa die Restriktionen gegen private Bildungsanbieter. Der Rest des Trauerspiels ist bekannt und wird durch den Chart von Alibaba gut repräsentiert.

Wir sind der Überzeugung, dass chinesische Technologiewerte wieder erstarken werden und dass sich die Führung im Reich der Mitte es sich nicht leisten wird, die Branche dauerhaft zu gängeln. Das sagt jetzt freilich noch nichts darüber, in welchem zeitlichen Horizont sich das Ganze abspielen wird, aber wir meinen, es wird kommen.

Drei Punkte stimmen uns optimistisch. Da ist zunächst die Bodenbildung im Chart, die fast alle Aktien aus dem Sektor zeigen. Zweiter Punkt ist die die vergleichsweise milde Strafe für MEITHUAN, den chinesischen Anbieter von Lieferservices, Konsumgütern und Dienstleistungen. Die Restriktionen gegen den Konzern, sind nicht vergleichbar mit dem, was die Bildungsunternehmen oder ALIBABA verkraften mussten. Das schürt Hoffnung, dass die der Höhepunkt der Regulierungsoffensive überschritten ist und die Internetkonzerne sich nun wieder auf ihr Kerngeschäft fokussieren können. Punkt drei ist die Gewinnbewertungen chinesische Internetaktien. Bei vielen Werten war sie nie so günstig wie heute.

Um es klar zu sagen: Investments in China sind risikobehaftet, insbesondere wegen der politischen Willkür, die für uns aus dem Westen nur schwierig einschätzbar ist. Auch wir wissen nicht, ob es das jetzt gewesen ist mit dem Wertverlust in der chinesischen Technologiebranche. Wir glauben aber auch an die großen Chancen der Branche und wir meinen, es wäre fahrlässig sie zu ignorieren.

Wie investiert man vor dem Hintergrund der genannten Rahmenbedingungen am besten? Man kann auf Einzelwerte setzen. ALIBABA, TENCENT, BAIDU, JD.COM oder MEITUAN sind aussichtsreiche Kandidaten. Für unsere Empfehlungsliste greifen wir in dieser Situation lieber auf ein ETF zurück, um dem Einzelwertrisiko zu entgehen. Sinnvoll ist auch ein Sparplan, in dem man regelmäßig investiert, um einen günstigen durchschnittlichen Einstiegskurs zu erzielen. Unsere Wahl fällt in diesem Fall auf das HANG SENG TECH ETF von der HSBC.

Der Fond hat gleich mehrere Vorteile. Man kann ihn in Deutschland an mehreren Börsen einigermaßen liquide in Euro handeln. Die Gesamtkostenquote ist mit 0,5% im Jahr nicht zu teuer. Das Produkt wird bei vielen deutschen Brokern auch als Sparplan angeboten und das Fondsvolumen ist mit 234 Mio. Euro ausreichend groß. Zu den 10 größten Positionen gehören etwa MEITUAN (9,2%), JD.COM (8,5%), ALIBABA (8,3%), TENCENT (8,3%) aber mit XIAOMI (7,1%) oder JD HEALTH (4,4%) auch Aktien, die nicht ausschließlich nur dem Internetsektor zuzurechnen sind.

Fazit: Erster Kauf!

Wer der Empfehlung folgen möchte, ordert das Papier mit der WKN A2QHV0 an XETRA oder Tradegate mit einem Limit von 8,06 Euro. Bitte investieren Sie erst einen Teil des vorgesehenen Betrages, damit Sie bei einer erneuten Schwäche den Einstand durch günstigere Nachkäufe verbilligen können. Wir sehen das Engagement als mittlel- bis langfristiges Investment.

