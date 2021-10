Der Autovermieter Hertz hat bei Tesla 100.000 Elektroautos bestellt. Diese sollen bis Ende 2022 ausgeliefert werden, wie Hertz mitteilt. Bereits ab Anfang November dieses Jahres sollen Kunden das Tesla Model 3 an ausgewählten Hertz-Standorten in den USA und Europa mieten können. Der Autovermieter begründet die Investition damit, dass "das Interesse der Verbraucher an Elektrofahrzeugen (EV) in die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...