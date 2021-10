Der Photovoltaik-Konzern hat in der Anlage Module aus seiner Vertex-Familie mit 210-Millimeter-Wafern installiert. Die Anlage steht auf 3.400 Metern Meereshöhe.Der Solarpark mit den 670-Watt-Modulen der Vertex-Serie von Trina Solar ist in der zentralchinesischen Region Dachaidan installiert. Die Höhenlage bietet gute Voraussetzungen für einen überdurchschnittlichen Ertrag, stellt aber auch besondere Anforderungen an die Module - etwa was die Wind- und Schneelast oder Temperaturschwankungen betrifft. Die Anlage wird nach Angaben von Trina Solar etwa 220.000 Megawattstunden Strom pro Jahr liefern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...