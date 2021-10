Universal Robots baut das Vertriebsnetz in Deutschland aus und hat vier neue Partner gewonnen. Damit will das Unternehmen nicht nur die Vielfalt kollaborativer Robotikanwendungen abbilden, sondern auch den Produktionsstandort Deutschland stärken. Nachdem der Bedarf an Robotikanwendungen nach der Hochphase der Pandemie stetig zunimmt, hat Universal Robots (UR) das Vertriebsnetz in Deutschland mit vier neuen Partnern ausgebaut. Das soll gerade kleinen und mittleren Betrieben den Schritt in die Automatisierung ...

